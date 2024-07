Rzym: 1500-lecie Matki Bożej w Portyku, przesłanie Papieża

Wpatrujcie się w Maryję jako w znak pocieszenia i pewnej nadziei, macierzyńskie oblicze Boga i miejsce schronienia – pisze Papież do kustoszy jednego z najstarszych rzymskich wizerunków Matki Bożej: Najświętszej Maryi Panny w Portyku, Opiekunki Wiecznego Miasta. W tym roku przypada 1500-lecie kultu tego obrazu.

Krzysztof Bronk - Watykan

W swym przesłaniu Franciszek przypomina jego historię. Przedstawia on wizerunek Maryi, która ukazała się rzymskiej patrycjuszce Galli w portyku, w którym przyjmowała ona ubogich i pielgrzymów. Papież przypomina, że objawienie to miało miejsce w trudnych dla Kościoła czasach i dokonało się w obecności papieża Jana I, który cierpiał i umarł za pokój, nie wyrzekając się swej wiary, i, jak dodaje Franciszek, był zakładnikiem spisków politycznych i bratobójczych wojen. Były to czasy, w których Italia doświadczała konsekwencji inwazji ariańskich Ostrogotów. Wspominając ówczesne objawienie Matki Bożej, poprzez które rozciągała Ona swój płaszcz na papieżem Janem, Franciszek zachęca to żarliwej modlitwy o pokój w dzisiejszym świecie. „Maryja nieustannie daje nam swego Syna jako jedyne źródło zgody, nadzieję zbawienia i drogę do pokoju” – pisze Ojciec Święty.

Zaznaczył, że to właśnie w tym duchu przed 450 laty św. Jan Leonardi założył Zgromadzenie Księży Reformatów Najświętszej Maryi Panny, którzy od 1601 r. są kustoszami cudownego wizerunku Maryi. Papież przypomniał jego duchową dewizę: „Chrystus ponad wszystko”. Oznacza to, że Chrystus ma stać zawsze w centrum. On jest jedynym lekarstwem zdolnym uleczyć choroby Kościoła i ludzkości.

Niech przywiązanie do Maryi, która z miłością towarzyszy drodze poświęconego Jej zgromadzenia, odnawia się także dzisiaj – pisze Franciszek - i skłania was wszystkich do coraz większej gorliwości misyjnej i do nieustannego postępu w życiu duchowym, przyjmując wezwanie świętego założyciela, który z mocą stawiał „przed oczy umysłu i serca jedynie cześć i chwałę Chrystusa i to ukrzyżowanego”.