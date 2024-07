Papież o olimpiadzie i budowaniu pokoju

Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Ojciec Święty zaapelował o pokój. Mówiąc o toczących się na świecie konfliktach pokreślił, że wojna zawsze jest porażką.

Beata Zajączkowska – Watykan

Franciszek przypomniał, że w tym tygodniu rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a po nich Igrzyska Paraolimpijskie. Wskazał, że sport ma również wielką siłę społeczną, zdolną do pokojowego jednoczenia ludzi różnych kultur. „Ufam, że to wydarzenie będzie znakiem inkluzywnego świata, który chcemy budować, a olimpijczycy ze swoim sportowym świadectwem będą posłańcami pokoju i dobrymi przykładami dla młodych ludzi. W szczególności, zgodnie ze starożytną tradycją, niech igrzyska olimpijskie będą okazją do zawarcia rozejmu w wojnach, demonstrując szczere pragnienie pokoju” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież zachęcił też do modlitwy o pokój. „Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Mjanmie i wielu innych krajach, które są w stanie wojny. Nie zapominajmy, nie zapominajmy. Wojna jest porażką!” – apelował Ojciec Święty na zakończenie południowego spotkania z wiernymi.