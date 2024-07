Papież na rozpoczęcie rozejmu olimpijskiego

Starożytny świat mądrze ustanowił rozejm na czas igrzysk. Mam nadzieję, że wszyscy go uszanują – pisze Papież w przesłaniu na rozpoczęcie rozejmu olimpijskiego. Jak postanowiło ONZ rozpoczyna się dzisiaj, czyli na tydzień przed olimpiadą, a kończy tydzień po paralimpiadzie, czyli 8 września. Z tej okazji w kościele św. Magdaleny w Paryżu nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore odprawił Mszę, w której obok stołecznego arcybiskupa uczestniczył m.in. przewodniczący MKOl Thomas Bach.

Radio Watykańskie

W wystosowanym z tej okazji przesłaniu Papież podejmuje już refleksję nad rozpoczynającą się za tydzień olimpiadą. Przyznaje, że sport jest językiem uniwersalnym, który przekracza granice, rasy, narodowości i religie; ma zdolność jednoczenia ludzi, zachęcania do dialogu i wzajemnej akceptacji; stymuluje do przekraczania siebie, wzmaga ducha poświęcenia, wspiera lojalność w relacjach międzyludzkich; zachęca do uznania własnych ograniczeń i wartości innych. Franciszek podkreśla więc, że igrzyska olimpijskie mogą być wyjątkowym miejscem spotkania narodów, nawet tych najbardziej wrogich. Dlatego – pisze Papież – mam nadzieję, że olimpiada w Paryżu będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich, aby odkryć i docenić siebie nawzajem, przełamać uprzedzenia, wzmocnić szacunek tam, gdzie panuje pogarda i nieufność oraz przyjaźń tam, gdzie panuje nienawiść.

Ojciec Święty życzy też Francuzom, aby organizacja tych igrzysk była dla nich okazją do umocnienia braterskiej harmonii, która pozwoli wznieść się ponad różnice i podziały oraz wzmocnić jedność narodu. Wyrażając nadzieję na zachowanie olimpijskiego rozejmu, Papież modli się w intencji rządzących, aby Bóg oświecił ich sumienia co do ciążącej na nich odpowiedzialności. „Niech obdarzy twórców pokoju powodzeniem i niech im błogosławi” – napisał Franciszek.