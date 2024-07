Papież: idźmy razem z Jezusem i z najsłabszymi

Papież zachęca do dobrego przygotowania się na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w niedzielę 29 września. Już 3 czerwca Franciszek opublikował na tę okazję specjalne orędzie. Teraz Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka przygotowała serię materiałów, które mają pomóc w promocji tego dnia. Jest wśród nich krótki film z osobistym przesłaniem Ojca Świętego.

Radio Watykańskie

Franciszek nawiązuje w nim do treści swego orędzia. Przypomina, że na temat Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy wybrał słowa: Bóg idzie ze swoim ludem. „Wszyscy jesteśmy migrantami na tej ziemi w drodze do prawdziwej ojczyzny – stwierdził Franciszek. - A zatem z okazji tego specjalnego dnia zachęcam was, byście szli razem, razem z najsłabszymi i razem z Jezusem, aby przypomnieć sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i że razem z Nim chcemy budować bardziej braterski świat”.

Papież o Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy