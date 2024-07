Papież do młodych: pozwól Jezusowi przemienić twój optymizm w miłość

Młodość charakteryzuje się zazwyczaj naturalnym optymizmem, energią i nadzieją. Pozwól Chrystusowi przemienić twój naturalny optymizm w autentyczną miłość – apeluje do młodych Papież z okazji Latynoamerykańskiego Spotkania Krajowych Duszpasterstw Młodzieży, które odbywa się w Paragwaju. Franciszek przypomina, że miłość, którą kształtuje w młodym człowieku jest szczera i zdolna do poświęceń. Ona sprawia, że młodość staje się darem dla Jezusa i innych, a nasze życie godne i owocne.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek nawiązuje do hasła tegorocznego spotkania, którym są słowa Jezusa: „Tobie mówię wstań!” Podkreśla, że jest to zarazem polecenie i odpowiedzialność. „Nie bój się Pana, który przechodzi obok nas i szepcze nam do ucha, pochyla się nad nami i podaje nam rękę, aby nas podnieść za każdym razem, gdy upadamy” – pisze Papież. Zapewnia, że Bóg chce, abyśmy stanęli na nogi. „Nie bój się więc wpuścić Go do swojego życia; otwórz Mu szeroko drzwi swojego serca, ponieważ nowe życie, które od Niego pochodzi, jest niezrównane i warto je przeżyć” – dodaje Ojciec Święty.

Latynoamerykańskie Spotkanie Krajowych Duszpasterstw Młodzieży odbywa się od 15 do 19 lipca w Asunción. Uczestniczy w nim 120 delegatów z 21 krajów, a także goście specjalni z Korei Południowej, Portugalii i Watykanu