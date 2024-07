Papież apeluje o poszanowanie rozejmu olimpijskiego i modli się za dziadków

Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański papież przypomniał o tragedii, która dotknęła Etiopię. W wyniku potężnego osuwiska wywołanego ulewnymi deszczami życie straciło prawie 260 osób, są wśród nich całe rodziny i osoby, które ruszyły im na ratunek i same zostały przysypane przez kolejne osuwisko. Służby ratunkowe szacują, że bilans ofiar może się podwoić.

Beata Zajączkowska – Watykan

Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za ofiary osuwiska i za osoby, które niosą pomoc. Podkreślił, że podczas gdy tak wielu ludzi na świecie cierpi z powodu klęsk żywiołowych i głodu, wciąż produkuje się broń i traci zasoby, podsycając duże i małe wojny. „Jest to skandal, którego społeczność międzynarodowa nie powinna tolerować i który zaprzecza duchowi braterstwa Igrzysk Olimpijskich, które właśnie się rozpoczęły. Nie zapominajmy, bracia i siostry: wojna to porażka!” – powiedział Franciszek.

Papież nawiązał też do obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, którego tematem są słowa: „Nie opuszczaj mnie w mojej starości”. Franciszek podkreślił, że opuszczenie osób starszych jest smutną rzeczywistością, do której nie możemy się przyzwyczaić. „Dla wielu z nich, zwłaszcza w te letnie dni, samotność może stać się ciężarem trudnym do udźwignięcia” – mówił papież podkreślając, że dzisiejszy dzień wzywa do wsłuchania się w głos osób starszych, które mówią: „Nie opuszczaj mnie!” i do odpowiedzi: „Nie opuszczę cię!”. „Wzmocnijmy sojusz między wnukami i dziadkami, między młodymi i starymi. Powiedzmy «nie» samotności osób starszych!” – zachęcał Ojciec Święty. Przypomniał, że nasza przyszłość zależy w dużej mierze od tego, jak dziadkowie i wnuki nauczą się żyć razem.