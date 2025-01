Wędrowne czuwanie i nieszpory z Papieżem w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Słowa Jezusa skierowane do Marty: „Wierzysz w to?” (J 11, 26) stanowią hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa od 18 do 25 stycznia. Tego ostatniego dnia, w święto Nawrócenia św. Pawła, w Bazylice św. Pawła za Murami celebrowane będą nieszpory pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Diecezja rzymska zorganizuje „wędrowne czuwanie” w kościołach luterańskim, prawosławnym i katolickim.

Nieszpory z Papieżem

Obecny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywać się będzie w 1700. rocznicę pierwszego ekumenicznego Soboru Nicejskiego, co nadaje Tygodniowi Jedności dodatkowego znaczenia.

Od 18 do 25 stycznia wierni różnych wyznań chrześcijańskich będą się modlić o jedność, a w Rzymie zwieńczeniem tych modlitw będą nieszpory w Bazylice św. Pawła za Murami, którym przewodniczyć będzie Papież Franciszek.

Trzy etapy modlitewnego czuwania

Wcześniej, 23 stycznia odbędzie się wędrowne czuwanie w trzech świątyniach, nawiązujące do Roku Jubileuszowego i jego hasła „Pielgrzymi nadziei”.

Czuwanie rozpocznie się o godz. 18 z udziałem trzech różnych miejsc kultu: kościoła luterańskiego przy via Sicilia 70, kościoła prawosławnego Sant'Andrea przy via Sardegna 153 i parafii San Camillo De Lellis przy via Piemonte 41.

Będzie to krótka pielgrzymka podzielona na trzy etapy, z trzema medytacjami biblijnymi, które dla ewangelików wygłosił pastor Mirella Manocchio, dla prawosławnych ks. Simeon Katzinas, a dla Kościoła katolickiego bp Paolo Ricciardi, delegat diecezjalny ds. ekumenizmu i dialogu.

W każdym kościele zostaną rozdane lampiony symbolizujące światło i nadzieję.

Temat tygodnia: „Wierzysz w to?”

Tematem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa z Ewangelii wypowiedziane przez Jezusa do Marty przed wskrzeszeniem Łazarza: „Czy wierzysz w to?” (J 11, 26).

Modlitwy i refleksje Tygodnia zostały opracowane przez braci i siostry ze Wspólnoty Monastycznej Bose w północnych Włoszech. Zostali do tego wyznaczeni przez przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję Wiara i Ustrój Ekumenicznej Rady Kościołów, która pracowała razem z redaktorami.

Ks. prałat Marco Gnavi, kierownik Biura Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego diecezji rzymskiej wyjaśnia, że temat wybrany na ten rok został zaczerpnięty z dialogu Jezusa i Marty w obliczu wyzwania śmierci Łazarza i wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. „Jest to temat centralny, ponieważ dziś nie tylko Kościoły, ale i narody muszą stawić czoła wielu przejawom prawdziwej śmierci, która oznacza również podział, separację, aż po konflikty i masakrę niewinnych” - mówi ks. Gnavi.

Sobór Nicejski, który jednoczy wszystkich

Dodaje, że dialog między Jezusem a Martą pokazuje, że w każdym mężczyźnie i każdej kobiecie istnieje ukryte lub wyraźne zapotrzebowanie na wiarę. „Te słowa pomagają nam również pamiętać o rocznicy Soboru Nicejskiego, który dał nam to wyznanie wiary, które jednoczy nas wszystkich w chrzcie” - dodaje ks. Gnavi.