W Nigerii porwano dwie zakonnice

W południowo-wschodniej Nigerii porwano dwie zakonnice ze zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Siostry były zaangażowane w oświatową działalność Kościoła.

Krzysztof Bronk - Watykan

Jak podaje agencja Fides, do zdarzenia doszło w stanie Anambra. S. Vincentia Maria Nwankwo i s. Grace Mariette Okoli zostały porwane we wtorek wieczorem. Jak podało ich zgromadzenie, zakonnice zostały uprowadzone przez uzbrojonych mężczyzn, kiedy wracały do Ufuma z Ogboji, gdzie uczestniczyły w spotkaniu stowarzyszenia powołaniowego.

S. Vincentia Maria jest dyrektorką kościelnej szkoły w Ufuma (Archbishop Charles Heerey Memorial Model Secondary School), a s. Grace Mariette jest nauczycielką w Immaculata Girls Model Secondary School w Nnewi

Rzecznik policji powiedział, że rozpoczęto już działania w celu odnalezienia i uwolnienia dwóch zakonnic.