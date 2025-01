Uroczystość Objawienia Pańskiego – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Dzieła, które dokonują się na misjach, są możliwe dzięki modlitwom i ofiarom wielu osób – wskazuje ks. Jarosław Dziedzic, misjonarz pochodzący z diecezji siedleckiej, który od 12 lat posługuje w Boliwii. 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, wspólnota Kościoła w Polsce wspiera misjonarzy modlitwami oraz zbiórką pieniężną.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Modlitwa płynąca z różnych części świata



Ks. Jarosław Dziedzic, który posługuje na misjach w Ameryce Południowej, za pośrednictwem Radia Watykańskiego, przekazał wyrazy wdzięczności wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w dzieło pomocy misjom. „Jest dla nas bardzo ważne te wsparcie duchowe, które objawia się właśnie w modlitwie” - wskazuje misjonarz. Dodaje, że bez wiary i modlitwy bardzo szybko można stracić sens podejmowanych działań. „Bardzo dziękuję Wam za to wsparcie, bo na misjach wiadomo, że przechodzimy tak jak w naszym życiu różne trudne momenty, momenty też, które dotyczą naszej duszy, wiary, naszego zaufania ku Panu Bogu” - akcentuje ks. Dziedzic.

Dać ludziom Pana Boga

Jednocześnie, misjonarz podkreśla i dziękuję za ogrom wsparcia materialnego. Bez niego – zaznacza – misjonarze nie są w stanie podejmować wielu dzieł w prowadzonych placówkach. Ks. Dziedzic podkreśla, że realizowane projekty na misjach są możliwe do spełnienia, bo dokonują się przy pomocy „rąk i serc wiele osób”, które z daleka pomagają misjonarzom.

Ksiądz misjonarza, od prawie roku posługuje w niewielkim miasteczku Mizque, położonym na wysokości 2 tys. metrów n.p.m. w Andach. Prowadzona przez niego parafia obejmuje także ok. 70 wiosek rozsianych w górach. Jak sam mówi, jego praca to odwiedzanie parafian, sprawowanie sakramentów w różnych miejscach, szczególnie w przypadku, gdy nie ma kaplic. To, że możemy dać ludziom Pana Boga – dodaje ks. Dziedzic – jest również możliwe dzięki wsparciu materialnemu, poprzez które misjonarze mają możliwość korzystania z niezbędnych środków transportu.

Misyjne orszaki

Ks. Jarosław Dziedzic dziękuje także za organizowane dzisiaj Orszaki Trzech Króli, również poza granicami Polski. Bardzo często takie wydarzenia odbywają się dzięki polskim misjonarzom. W ten sposób zaznaczamy „ten wymiar wędrowania ku Panu Bogu, wymiar wychodzenia ze swojego domu, a czasami ze swojego państwa, żeby mówić o Jezusie Chrystusie”.