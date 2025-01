Tłumy wiernych w sanktuarium w Aparecidzie

Prawie 10 mln pielgrzymów odwiedziło w minionym roku narodowe sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie. Świątynia może pomieścić 45 tys. wiernych i stanowi główne miejsce pielgrzymkowe w Brazylii.

Zdzisław Malczewski TChr – Brazylia

Budowę obecnego sanktuarium rozpoczęto 11 listopada 1955 r., jako nowej bazyliki. 4 lipca 1980 r. św. Jan Paweł II konsekrował sanktuarium i nadał mu tytuł bazyliki mniejszej. W 1983 r. Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii (CNBB) ogłosiła je Narodowym Sanktuarium Aparecidy. Każdego roku miliony wiernych z całej Brazylii pielgrzymują do swojej Matki i Królowej nazywanej popularnie Aparecidą, to znaczy objawiającą się, od czasu, kiedy trzej rybacy wyłowili Jej figurkę w rzece Paraiba w 1717 r.

W ubiegłym roku odwiedziło sanktuarium blisko 10 mln pielgrzymów (9.057.885), czyli o ponad 200 tys. więcej niż w 2023 roku. W latach poprzedzających pandemię koronawirusa liczba pielgrzymów przekraczała 12 mln rocznie. Ostatnio odnotowuje się powolny wzrost liczby wiernych przybywających do duchowej stolicy Brazylii.

Najważniejszym dniem pielgrzymkowym jest 12 października, święto Pani Aparecidy, który jest też dniem wolnym od pracy. Tego dnia przybyło do Domu Matki 139.821 wiernych. Najbardziej tłumny tydzień przypadł na okres od 10 do 16 listopada, w którym przybyło do bazyliki 288.616 pielgrzymów. Rzesze wiernych nawiedzają też sanktuarium szczególnie w czasie Wielkiego Tygodnia i Bożego Narodzenia. Pomimo różnych zmian zachodzących w kraju Brazylijczycy nadal pozostają narodem maryjnym.