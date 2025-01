Studnie, misje i miłość. Werbiści świętują jubileusz 150-lecia

Chcą głosić Światłość „zewsząd wszystkim” i pod takim hasłem świętują 150-lecie swego istnienia. Mowa o ojcach werbistach, ich Zgromadzenie Słowa Bożego jest obecne w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Dziś przypada również liturgiczne wspomnienie św. Józefa Freinademetza, pierwszego misjonarza werbisty, apostoła Chin. „Głosił, że jedynym językiem zrozumiałym dla wszystkich jest język miłości” – mówi Radiu Watykańskiemu–Vatican News o. Andrzej Danilewicz SVD, rzecznik Polskiej Prowincji.

Karol Darmoros

Stał się Chińczykiem dla Chińczyków

Wspominany dziś w Kościele św. Józef Freinademetz to urodzony w 1852 roku Tyrolczyk, od dzieciństwa doświadczony surowymi warunkami bytowymi. Po wstąpieniu do utworzonego przez o. Arnolda Janssena Zgromadzenia Słowa Bożego, Freinademetz wyruszył na misję swojego życia - ewangelizacji Chin. „Był to moment, który potwierdził, że założone cztery lata wcześniej zgromadzenie rzeczywiście realizuje swoje misyjne powołanie” – zauważa o. Andrzej Danilewicz, który jest również sekretarzem ds. misji Polskiej Prowincji Werbistów. Ale początki o. Józefa i towarzyszącego mu w Chinach o. Jana Baptysty Anzera nie były łatwe. Misjonarze spotykali się z niezrozumieniem i szyderstwami, a o. Józefa nazywano nawet „obcym diabłem”.

„Gdy przybył do Chin, to, co zobaczył, go przeraziło. Pisał w listach, że to kraj diabła” – mówi o. Andrzej Danilewicz. Z czasem jednak o. Józef zaczął zgłębiać język, kulturę i tradycje Chin. Doszedł do takiego momentu duchowego wzrostu, że napisał, iż nawet w niebie chciałby być Chińczykiem.

Jego identyfikacja z narodem, któremu posługiwał, nie była powierzchowna – przyjął chińskie imię Fu Shen Fu, co oznacza „kapłan szczęścia”, a także zmienił swój strój na tradycyjny chiński. Nie ukrywał jednak, z jakim przesłaniem przychodzi – konsekwentnie głosił Chrystusa, dostosowując swoją misję do lokalnych realiów.

św. Józef Freinademetz (werbisci.pl)

Ewangelizacja i rola świeckich

Jak podkreśla o. Andrzej Danilewicz, jednym z ważnych aspektów działalności o. Józefa była formacja świeckich katechistów, którzy mogli docierać do miejsc, gdzie misjonarze nie mieli regularnego dostępu. Przygotowywał dla nich podręczniki i katechizmy, doceniając ich rolę w ewangelizacji olbrzymich terenów.

Święty Józef Freinademetz wielokrotnie doświadczał prześladowań, zwłaszcza w czasie powstania bokserów. Stawał nawet przed plutonem egzekucyjnym, ale wówczas zaczął głosić kazanie o Jezusie Chrystusie. „Tak ich poraziło to, co mówił, że odstąpili od egzekucji” – relacjonuje rozmówca Vatican News.

150 lat Zgromadzenia Słowa Bożego – świadczyć o światłości

W tym roku werbiści obchodzą jubileusz 150-lecia swojego zgromadzenia, którego temat przewodni brzmi: „Świadczenie o Światłości: zewsząd wszystkim”. Jak podkreśla rzecznik Prowincji Polskiej werbistów, św. Józef Freinademetz realizował to przesłanie, przynosząc światło Ewangelii do Chin i jednocześnie doceniając tamtejszą kulturę i tradycję.

„Chcemy, aby ten rok jubileuszowy był czasem odkrywania na nowo postaci św. Józefa, ale także innych misjonarzy, którzy przez 150 lat pracowali na różnych kontynentach” – zaznacza o. Danilewicz.

Obchody jubileuszu są okazją do refleksji nad misją zgromadzenia i jego historią. W Polsce zaplanowano dwa sympozja: w lutym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego a następnie w seminarium werbistów w Pieniężnie. Co dwa lata organizowane jest także czuwanie Rodziny Arnoldowej na Jasnej Górze, a tegoroczna edycja będzie poświęcona jubileuszowi.

Inicjatywy jubileuszowe: studnie i modlitwa

Zgromadzenie angażuje się również w konkretne dzieła pomocowe. Jednym z nich jest inicjatywa „150 studni na 150-lecie”, której celem jest budowa studni głębinowych w regionach dotkniętych niedostatkiem wody, głównie w Afryce. Druga akcja to „15 różańców na 150-lecie”, w której werbiści zachęcają wiernych do odmówienia 15 różańców w intencji misji i misjonarzy do 8 września. „Chcemy, by to były trwałe owoce tego jubileuszu” – podkreśla rzecznik zgromadzenia.

Ponadto, tegoroczne wspomnienia św. Józefa Freinademetza przypada w dniu Chińskiego Nowego Roku, co symbolicznie podkreśla głęboką więź misjonarza z narodem chińskim. „Jego przesłaniem jest to, co głosił swym współbraciom, że jedynym językiem zrozumiałym dla wszystkich jest język miłości. Bez miłości będziemy głosić jedynie jakąś ideologię. Miłość wypływająca z tego głównego źródła, jakim jest Bóg, pokazuje zupełnie nowe oblicze, z którym przychodzimy do ludzi, to nadaje nowy wymiar naszej posłudze i to właśnie próbował realizować św. o. Józef Freinademetz” – podsumowuje o. Andrzej Danilewicz SVD.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)