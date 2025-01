Sagrada Familia – znak nadziei w Roku Jubileuszu

Słynna bazylika Sagrada Familia w Barcelonie jest miejscem, w którym można uzyskać odpust w Roku Jubileuszowym. W tej świątyni otwierają się na Boga serca nawet najbardziej zamknięte - przekonuje ks. Josep Maria Turull, rektor bazyliki.

Vatican News

W archidiecezji Barcelony Rok Jubileuszowy, przebiegający pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”, zainaugurowano uroczyście 29 grudnia w miejscowej katedrze.

Święta Rodzina, detal z fasady bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie

Biblia w kamieniu

Otwierając Rok Jubileuszowy kardynał Juan José Omella, arcybiskup Barcelony, wyraził nadzieję, że będzie to rok wzrostu nadziei. „Nadzieja – mówił – nie zawodzi i jest zakorzeniona w miłości Chrystusa, który tak nas umiłował, że stał się jednym z nas, aby nas zbawić”.

Jedną z ośmiu świątyń, w której można w tym roku uzyskać jubileuszowy odpust zupełny jest odwiedzana każdego roku przez 4 miliony ludzi słynna Sagrada Familia, dzieło Antonio Gaudiego, o którym papież Benedykt XVI mówił, że jest „Biblią w kamieniu”.

Dzieło Antonio Gaudiego całkowicie przemyślane od początku budowy w 1882 roku, zostało określone przez kardynała Lluísa Martíneza Sistacha, obecnie emerytowanego arcybiskupa Barcelony, „kartografią sacrum, wielką, otwartą mapą, na której świat może odczytać wielkie pytania dotyczące życia, początku i końca, nieba i ziemi”.

Pokłon Trzech Króli, bazylika Sagrada Familia

Szczelina wiary

Rektor bazyliki, ks. Josep Maria Turull podkreśla przesłanie nadziei, jakie płynie z tej świątyni, w której piękno splata się z głębokim przesłaniem religijnym.

„Myślę, że Sagrada Familia - mówi ks. Turull - jest jako całość drzwiami otwierającymi się na Boga, a zatem otwierającymi się na nadzieję. Kiedy wchodzisz, możesz zaniemówić z zachwytu. Jest to arcydzieło ścieżki piękna, która otwiera się na wiarę”.

To przeżycie prowadzi do czegoś znacznie większego. „Mamy wiele świadectw ateistów, oddalonych od Boga, którzy wchodząc dali się przeniknąć Duchowi” - mówi ks. Turull. I dodaje: „Uważam, że Sagrada Familia jest dla Kościoła znakiem nadziei, ponieważ potrafi otworzyć serca”.

Inne świątynie jubileuszowe

Pozostałe świątynie w archidiecezji Barcelony, w których można uzyskać odpust w Roku Jubileuszowym to: Bazylika Matki Bożej z Mercè, Bazylika Najświętszego Serca z Tibidabo, Bazylika Santa Maria de Mataró, kościół Santa María de Cornellà, Sanktuarium Świętego Józefa z Góry w dzielnicy Salut i kościół Cottolengo ojca Alegre.

Te dwa ostatnie miejsca są niezwykle symboliczne: Zgromadzenie Matek Bezdomnych i Świętego Józefa z Góry opiekuje się dziećmi, które są sierotami lub znajdują się w trudnej sytuacji. W drugim kościele Służebnice Jezusa z Cottolengo ojca Alegre opiekują się osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. „To są przykłady nadziei” - mówi rektor Sagrada Familia, ks. Josep Maria Turull.

Gaudi - prorok nadziei

W 2026 roku obchodzona będzie setna rocznica śmierci Antonio Gaudiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Oczekuje się, że do tej daty zakończą się prace nad częścią Kaplicy Wniebowzięcia, a przede wszystkim nad Wieżą Jezusa, która stanie się najwyższym budynkiem kościelnym na świecie o wysokości 172,5 metra, na szczycie którego znajdzie się czteroramienny krzyż, typowy dla Gaudiego.

Grób Antonio Gaudiego

„Rozmiar wieży nie przekracza rozmiaru wzgórza Montjuic, ponieważ w zamyśle Gaudiego dzieło człowieka nie może przewyższać dzieła Boga” - mówi ks. Turull. „Myślę, że byłby szczęśliwy, widząc pielgrzymów nadziei przekraczających próg bazyliki, ponieważ uważam, że właśnie dlatego stworzył Sagradę Familię, czyniąc ją tak wyjątkową i różniącą się od innych kościołów” - dodaje.

Według rektora Sagrady Familii, Gaudi był jak prorok. „Prorocy, zwłaszcza w Starym Testamencie, przynoszą nadzieję swojemu ludowi i myślę, że Gaudi, architektonicznie, ale nie tylko, stał się prorokiem nadziei” - dodaje ksiądz rektor.

Wyróżnione 23/11/2024 Hiszpania: beatyfikacja męczenników wojny domowej „wiernych świadectwu miłości” W bazylice Sagrada Família w Barcelonie odbyła się beatyfikacja dwóch męczenników wojny domowej - ks. Gaietà Clausellasa i świeckiego, ojca rodziny Antoniego Torta. Przewodniczący ...

„Bardzo dziękuję papieżowi Franciszkowi za to, że chciał poświęcić ten Jubileusz nadziei, ponieważ jest tak wiele powodów do rozpaczy. W ten sposób Jubileusz jest jak promyk światła, nadzieja nie rozpacza, i jak napisał francuski poeta Charles Péguy, jest najmniejszą z cnót teologicznych, ale to ona pozwala nam iść naprzód” - podsumowuje ks. Josep Maria Turull.