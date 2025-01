Rzecznik Episkopatu nt. wydarzeń kościelnych w 2025 roku

Inicjatywy związane z Rokiem Jubileuszowym 2025, obchody 60-lecia Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, a także beatyfikacje ks. Stanisława Streicha i sióstr katarzynek – to zdaniem rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszka Gęsiaka SJ niektóre z ważnych wydarzeń, które odbędą się w 2025 roku w Kościele w Polsce i na świecie.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że rok 2025 to przede wszystkim Rok Jubileuszowy przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi Nadziei”. „Jest to czas szczególnej łaski dla całego Kościoła, podczas którego wierni będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy. Warunki jego uzyskania zostały szczegółowo opisane w dekrecie wydanym przez Penitencjarię Apostolską” – podkreślił ks. Gęsiak.

„W trakcie Roku Jubileuszowego pielgrzymi przybywający do Rzymu będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy m.in. poprzez nawiedzenie czterech Bazylik papieskich: św. Piotra na Watykanie, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami” – podkreślił ks. Gęsiak. Dodał zarazem, że odpust będzie można także uzyskać poprzez nawiedzenie co najmniej jednej z trzech bazylik w Ziemi Świętej: Grobu Świętego w Jerozolimie, Narodzenia Pańskiego w Betlejem lub Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, a także pielgrzymując do kościoła katedralnego wyznaczonego przez ordynariusza miejsca.

„Ojciec Święty, w Bulli ogłaszającej Jubileusz Zwyczajny 2025 roku «Spes non confundit», zaznaczył, że dar odpustu «pozwala nam odkryć, jak nieograniczone jest miłosierdzie Boga». Warto zatem otworzyć się na dary duchowe, które daje czas Jubileuszu” – zachęcił rzecznik Episkopatu.

Rzecznik KEP podkreślił, że w ramach obchodów jubileuszowych w Rzymie wyznaczono także specjalne szlaki pielgrzymowania. „Wśród nich znajdują się m.in. pielgrzymka do Siedmiu Kościołów oraz pielgrzymka śladami świętych kobiet – Doktorów Kościoła i Patronek Europy. Oprócz czterech głównych Bazylik papieskich, wyznaczone są także inne kościoły jubileuszowe, w których wierni będą mogli uczestniczyć w katechezach odbywających się w różnych językach, a także skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania” – podkreślił ks. Gęsiak. Dodał zarazem, że na cały rok 2025 w Rzymie zaplanowano również liczne wydarzenia jubileuszowe dla poszczególnych grup. „Pierwszym z nich jest Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, który odbędzie się w dniach 24-26 stycznia. W późniejszych miesiącach odbędą się m.in. jubileusze biskupów, kapłanów, artystów, katechetów czy młodzieży” – zaznaczył.

Rzecznik Episkopatu zauważył, że również w Polsce wiele diecezji przygotowało bogaty program związany z obchodami Roku Jubileuszowego. „W diecezjach wyznaczone zostały kościoły jubileuszowe, jako miejsca przeżywania Jubileuszu i uzyskania odpustów, oraz drogi jubileuszowe” – dodał ks. Gęsiak.

Istotnym wydarzeniem, które w tym roku naznaczy życie Kościoła w Polsce, będzie 60. rocznica Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. „18 listopada 1965 roku, w Rzymie, polscy biskupi wystosowali list do biskupów niemieckich, który stał się symbolem pojednania narodu polskiego i niemieckiego po drugiej wojnie światowej” – podkreślił Rzecznik KEP.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że 2 kwietnia przypadnie 20. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. „To dobra okazja, aby na nowo powrócić do nauczania papieża Polaka, które przecież – wciąż tak żywe i aktualne – może stać się dla nas kierunkowskazem w obliczu wyzwań dzisiejszych czasów” – zachęcił ks. Gęsiak.

Rzecznik KEP zaznaczył, że rok 2025 to także czas, w którym – zarówno w Kościele w Polsce, jak i na świecie – będziemy przeżywać ważne beatyfikacje oraz kanonizacje. „24 maja, w Poznaniu, zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy sługa Boży ks. Stanisław Streich, który zmarł śmiercią męczeńską, zastrzelony przez komunistę 27 lutego 1938 roku" – podkreślił ks. Gęsiak. „Natomiast 31 maja, w Braniewie, odbędzie się beatyfikacja piętnastu sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny zamordowanych przez sowieckich żołnierzy w 1945 roku” – dodał Rzecznik Episkopatu. „Papież Franciszek dokona także kanonizacji bł. Pier Giorgia Frassatiego oraz bł. Carlo Acutisa, którzy pomimo swojego młodego wieku prowadzili życie prawdziwie oddane służbie Bogu i ludziom. Kanonizacja bł. Pier Giorgia Frassatiego odbędzie się podczas Jubileuszowego Spotkania Młodzieży, natomiast bł. Carlo Acutis zostanie kanonizowany w trakcie Jubileuszu Nastolatków” – podkreślił Rzecznik KEP.

W tym roku przypada również 100-lecie powstania archidiecezji katowickiej i archidiecezji gdańskiej. Ks. Gęsiak poinformował, że, w związku z tymi jubileuszami, 401. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w Katowicach, natomiast 402. Zebranie Plenarne KEP będzie miało miejsce w Gdańsku. Ponadto zauważył, że 950-lecie swojego powstania będzie przeżywać także diecezja płocka, a 100-lecie – diecezja częstochowska.

Ks. Gęsiak zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 80. rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. „Jest to szczególne miejsce męczeństwa polskiego duchowieństwa. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich, 1773 pochodziło z Polski” – zaznaczył Rzecznik Episkopatu.

Rzecznik KEP przypomniał również o 1000-leciu koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta w katedrze gnieźnieńskiej oraz 1025-leciu ustanowienia archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej. „Główne obchody z tej okazji odbędą się w dniach 26-27 kwietnia w Gnieźnie i będą połączone z uroczystościami odpustowymi ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski” – podkreślił Rzecznik KEP.

BP KEP