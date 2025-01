Patriarcha Jerozolimy: czekamy na was w Ziemi Świętej!

Łaciński patriarcha Jerozolimy (AFP or licensors)

Łaciński patriarcha Jerozolimy apeluje o wznowienie ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej. „To tu przy Grobie Pańskim, z Jezusem zmartwychwstałym jest źródło nadziei. Nadszedł czas, aby zdobyć się na odwagę i przyjechać do Ziemi Świętej” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Pierbattista Pizzaballa.

Krzysztof Bronk - Watykan

Przetrwaliśmy dzięki waszej pomocy

Patriarcha Jerozolimy zaznacza, że zawieszenie broni stanowi punkt zwrotny dla Ziemi Świętej. Przyznaje, że ostatni rok był bardzo trudny, a miejscowi chrześcijanie przetrwali jedynie dzięki pomocy z zewnątrz. „Chcę wyrazić uznanie dla wszystkich Kościołów lokalnych za wsparcie modlitewne, za jedność i solidarność względem Ziemi Świętej”.

Pielgrzymki do gest solidarności

Kard. Pizzaballa zaznacza, że nadal trzeba okazywać solidarność chrześcijanom w ojczyźnie Jezusa. „Nadszedł czas, aby powrócić do Jerozolimy, nawiedzić miejsca święte. Czekamy na was” – dodał łaciński patriarcha Jerozolimy.

Na jubileuszową pielgrzymkę zaprasza też kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton. Przypomina, że do pielgrzymowania w Roku Świętym zachęca Papież Franciszek. „Czekamy na was, ponieważ, kiedy przybywacie jako pielgrzymi do Ziemi Świętej, nasza mała wspólnota chrześcijańska czuje, że jesteśmy częscią wielkiej rodziny”.