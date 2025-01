Ksiądz z Jordanii: czekamy na wspólne świętowanie Wielkanocy

Przyjęliśmy z wielką nadzieją wezwanie Papieża Franciszka, by wszyscy chrześcijanie wspólnie świętowali Wielkanoc – mówi ks. Rifat Bader, dyrektor Katolickiego Centrum Studiów i Mediów w Jordanii. Dodaje, że Jordania jest na Bliskim Wschodzie krajem niosącym nadzieję chrześcijanom.

Ks. Rifat Bader przybył do Watykanu na Jubileusz Mediów, Komunikacji i Dziennikarstwa. Weźmie też udział w otwarciu wystawy, zatytułowanej „Jordania: świt chrześcijaństwa”, zlokalizowanej w należącym do Watykanu Pałacu Kancelaryjnym – siedzibie m.in. Trybunału Roty Rzymskiej.

Oczekiwanie na pełną jedność

Duchowny spotkał się też z Papieżem Franciszkiem, z którym rozmawiał o kiełkującej w Jordanii nadziei dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

W rozmowie z Vatican News ks. Bader, który jest kapłanem Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i dyrektorem Katolickiego Centrum Studiów i Mediów w Jordanii, powiedział, że katolicy na Bliskim Wschodzie bardzo się ucieszyli z niedawnego wezwania Papieża, by wszyscy chrześcijanie świętowali Wielkanoc wspólnie.

„Słyszeliśmy, jak Papież Franciszek mówił o możliwości wyboru daty Wielkanocy. To wiele dla nas znaczy, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają na Bliskim Wschodzie, ponieważ mamy wiele wyznań, wiele Kościołów” - powiedział ks. Bader.

Dodał, że słowa Papieża w tej sprawie zostały przyjęte z wielką radością i nadzieją. „Czekamy jednak, aż nasi bracia z siostrzanych Kościołów przyjmą to zaproszenie i będą pracować na rzecz pełnej jedności, zaczynając od wspólnego świętowania Wielkanocy” - dodał ks. Bader w rozmowie z Vatican News.

Audiencja u Papieża

Jordański duchowny przybył do Watykanu na Jubileusz Świata Komunikacji, który odbywał się od 24 do 26 stycznia. „Cieszę się, że mogłem w nim uczestniczyć wraz z kolegami ze 138 krajów. Mieliśmy zaszczyt odprawić Mszę z Papieżem Franciszkiem w Niedzielę Słowa Bożego. W poniedziałek mieliśmy prywatną audiencję jako dyrektorzy ds. komunikacji i słuchaliśmy, jak Ojciec Święty mówi o komunikacji w naszych czasach, w służbie Kościołowi. Dobrze jest być tutaj i czuć się zjednoczonym z katolickimi biurami medialnymi na całym świecie” - opowiada jordański ksiądz.

Podczas audiencji prywatnej z Ojcem Świętym przekazał Franciszkowi namalowany przez siebie obraz Kościoła Chrztu Jezusa, który na początku stycznia został poświęcony przez kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej.

Kiełki nadziei

Kościół znajduje się przy tym miejscu nad Jordanem, gdzie Pan Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Na obrazie ks. Bader namalował też kiełki i kwiaty. Odnoszą się do słów Franciszka z października ubiegłego roku, kiedy to Papież wezwał chrześcijan na Bliskim Wschodzie do bycia „kiełkami nadziei”.

„Pokazałem więc obraz Ojcu Świętemu i powiedziałem mu: to jest nowy Kościół Chrztu, a to są jego słowa do chrześcijan Wschodu” - opowiada kapłan.

Wspomniany Kościół Chrztu Jezusa został zbudowany po 15 latach oczekiwania. Papież Benedykt XVI pobłogosławił kamień węgielny w obecności Króla Abdullaha i Królowej Ranii. Jak mówi ks. Bader, to w tym miejscu rozpoczęło się chrześcijaństwo, bowiem stąd po chrzcie Jezus wyruszył, by głosić Ewangelię.

Dziś Kościół w Jordanii przygotowuje się do roku 2030, kiedy będzie obchodzić 2000. rocznicę Chrztu Pańskiego.

Jordania otwarta na innych

Nie tylko to, zdaniem ks. Badera, świadczy, że Jordania to kraj nadziei, zwłaszcza dla uchodźców. Jest to również ten kraj, który w ostatnich latach przyjął rzesze bezbronnych i rannych ludzi z Iraku, Syrii i Palestyny. „Jako Jordańczycy będziemy nadal tworzyć nadzieję. Opowiadanie historii o nadziei oznacza opowiadanie historii Jordanii” - przekonuje duchowny.

Dodaje, że Kościoły w Ziemi Świętej i Jordanii wspierają także studentów i uczniów poprzez szkoły, otwarte dla wszystkich, zwłaszcza ubogich uczniów. Wspierają potrzebujących poprzez Caritas Jordan, a także przez organizacje charytatywne działające przy parafiach.