Kościół na Haiti: ręka wyciągnięta do najuboższych

Na Haiti, w jednym z najbiedniejszych krajów świata, ojcowie jezuici pomagają migrantom, niosąc misję podkreślania godności każdej osoby ludzkiej.

Vatican News

Jezuicka Służba Migrantów na Haiti od ponad dwudziestu lat wspiera, służy i broni praw i godności migrantów oraz osób przesiedlonych. Jak mówi szef misji, ks. Germain Clerveau, są to zadania wpisane w misję społeczną Towarzystwa Jezusowego, która jest również misją Kościoła powszechnego.

To nie jest łatwe zadanie na Haiti, gdzie osób przesiedlonych i migrantów żyje około 700 tysięcy. Ponad połowę z nich stanowią dzieci.

Wyrzucają ludzi jak śmieci

To ubóstwo, a zwłaszcza przemoc gangów, zmuszają wielu Haitańczyków do ucieczki ze swoich domów. Niektórzy przemieszczają się po całym kraju, ale wielu stara się dotrzeć do drugiego kraju na wyspie, Republiki Dominikany.

Władze tego drugiego kraju podjęły decyzję o wydalaniu tygodniowo 10 tysięcy Haitańczyków, co ojciec Clerveau nazywa „polityką rasizmu, wykluczenia, antyhaitanizmu”.

„Ciężarówki przyjeżdżają i wyładowują ludzi na granicy jak śmieci” - mówi ks. Germain Clerveau. I tu wkracza do pomocy wysiedlonym Jezuicka Służba Migrantów.

„Mamy ośmiu młodych ludzi, którzy stale przebywają na granicy i czekają na przyjazd ciężarówek” – wyjaśnia haitański ksiądz. „W naszym ośrodku dajemy ludziom apteczkę, ubrania, żywność… Jeśli ktoś mieszka daleko, może przenocować, a potem pomagamy kupić bilet autobusowy”.

Podróż usiana przemocą

Szef Jezuickiej Służby Migrantów jest oburzony zjawiskiem nieludzkiego traktowania migrantów przez służby Dominikany. Mówi, że w większości przypadków migranci doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej podczas aresztowania przed wydaleniem z Republiki Dominikany.

„Czasami spędzają od pięciu do sześciu dni w więzieniu, zanim dotrą do granicy ze wszystkimi nieprzyjemnymi zapachami, jakie można sobie wyobrazić. Tu spadają na nich ciosy ze strony władz dominikańskich, wojska czy agentów migracyjnych… Podczas przeprawy ludzie nie wiedzą, co ich czeka” – wskazuje ks. Germain Clerveau.

„Niedawno przywieziono na granicę młodego mężczyznę. Był tak bity, tak maltretowany, że nie mógł już wstać rano. Musieliśmy pomóc mu wstać, umyć się, a następnie zabraliśmy go do szpitala” - opowiada ze smutkiem ks. Clerveau.

Również katoliccy biskupi Haiti apelują o położenie kresu temu nieludzkiemu traktowaniu migrantów.

Pomoc wysiedleńcom w kraju

Ośrodek prowadzony przez jezuitów przyjmuje nie tylko Haitańczyków wypędzonych przez władze dominikańskie, ale także wielu przesiedleńców wewnętrznych, którzy uciekają przed przemocą w poszukiwaniu lepszego życia.

Wielu z nich nie ma gdzie mieszkać, dlatego lądują na ulicy. Im stara się pomóc Jezuicka Służba Migrantom. Poza pomocą w postaci żywności i odzieży, Służba opracowuje kilka projektów ułatwiających życie wysiedleńców, na przykład promowanie swobodnego dostępu do aktów urodzenia gwarantujących swobodne i legalne przemieszczanie się po kraju. Centrum współpracuje także z osobami, które mogą ulec pokusie migracji, np. rolnikami żyjącymi w trudnym terenie, pomagając im pozostać w domu i zarabiać na życie pracą.

Podać drugiemu rękę

„Przede wszystkim trzeba być przy ludziach, słuchać ich, wyciągać do nich rękę, rękę, która ich wita. Rękę, która jest obecnością, jak ręka Chrystusa” – wyjaśnia ojciec Clerveau, przypominając słowa Jezusa z Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mieście uczynili” (Mt 25, 40).

Zapewnia, że ​​Kościół kontynuuje swoją misję wśród najbardziej potrzebujących, a księża różnych parafii w regionie pracują z przesiedleńcami, wspierając ich duchowo, ale i materialnie. Na przykład pomagając im znaleźć pracę lub dając im trochę oszczędności na rozpoczęcie działalności gospodarczej.