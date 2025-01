Katolicy organizują pomoc dla poszkodowanych w pożarach w Kalifornii

Tabernakulum w kościele Bożego Ciała w Los Angeles przetrwało pożar i stało się uosobieniem nadziei dla rodzin, które straciły domy na skutek pożarów w południowej Kalifornii. Pomimo płomieni, które pochłonęły całe budynki, metalowy pojemnik — mieszczący Najświętszy Sakrament — pozostał prawie nietknięty. Pomoc poszkodowanym wysyłają katolicy ze wszystkich diecezji Stanów Zjednoczonych, a świadkowie ich zaangażowania na miejscu mówią: „Wiedzą, co robić i po prostu to robią”.

Tomasz Zielenkiewicz

Paul Escala, kurator szkół katolickich w archidiecezji Los Angeles powiedział: „To dla mnie cudowny znak, że nawet gdy wszystko jest stracone, Chrystus pozostaje”.

W pożarach zginęły 24 osoby, a tysiące domów i innych budynków, w tym kościołów zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Początkowo ponad sto szkół katolickich w całej archidiecezji zostało zamkniętych ze względów bezpieczeństwa, później większość znów otwarto. We wtorek 7 stycznia rano w kościele Bożego Ciała (Corpus Christi) celebrowana była Msza święta, a wieczorem świątynia spłonęła w wyniku pożarów lasów. Szkoła św. Elżbiety w Altadenie również ucierpiała, dlatego archidiecezja rozpoczęła organizowanie miejsc, do których wysiedlone rodziny mogą się przenieść, do czasu rozpoczęcia odbudowy.

Podczas Mszy świętej odprawionej w kościele św. Moniki, który udziela schronienia wysiedlonej społeczności, ks. Liam Kidney przypomniał parafianom, że „budynek nie jest Kościołem. To my jesteśmy Kościołem”.

W całej południowej Kalifornii katolicy zamienili sale parafialne i szkolne sale gimnastyczne w prowizoryczne centra przekazywania darów. Szkoły Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja w Pasadenie zbierały odzież, przybory toaletowe, koce i zabawki, podczas gdy Loyola High School w Los Angeles przekształciła swoją salę w miejsce, gdzie rozdawane są posiłki, odzież i można skorzystać z pryszniców. American Martyrs School w Manhattan Beach otworzyła dodatkowe klasy dla dzieci, które straciły domy.

Darowizny napłynęły z diecezji w całym kraju. „Ludzie pytają, jak pomóc, oferując karty podarunkowe, ciężarówki z zaopatrzeniem, a nawet sponsorują całe klasy. Diakon z Missouri planuje sam przywieźć tutaj podarowane przedmioty” – powiedział Paul Escala.

Archidiecezja uruchomiła fundusz pomocy ofiarom pożarów, a organizacja Catholic Charities USA zbiera darowizny na żywność, odzież i tymczasowe zakwaterowanie.

Ucierpiał też ośrodek rekolekcyjny pasjonistów Mater Dolorosa w Sierra Madre. Zniszczony został garaż, pustelnia i część ogrodów, ale ogień nie strawił większości zabudowań. „Nasza wiara jest poddawana próbie ognia” - napisał w mediach społecznościowych dyrektor ośrodka, ojciec Febin Barose. „Jesteśmy pielgrzymami nadziei... Wyzdrowiejemy i znów będziemy wam służyć” - dodał.

Arcybiskup metropolita Los Angeles José Gomez 9 stycznia w katedrze Matki Bożej Anielskiej mówił: „Tysiące naszych sąsiadów straciło wszystko. Przypominamy sobie, jak cenne jest każde życie i jak kruche. Musimy być narzędziami współczucia”.

Wielu katolików nie czeka na instrukcje, spontanicznie reagują, przekazując darowizny, dając schronienie i inną pomoc. „Wiedzą, co robić i po prostu to robią” – podkreślił Paul Escala.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)