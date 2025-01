Kard. Pizzaballa: koniec wojny to nie koniec konfliktu

O tym, że ogłoszone zawieszenie broni w Strefie Gazy daje nadzieję i rozpocznie proces zażegnania konfliktu na drodze dialogu, a nie walki zbrojnej, mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News Łaciński Patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa.

ks. Marek Weresa – Watykan

Zawieszenie broni musi się utrzymać

Kard. Pizzaballa wskazał, że zawieszenie broni daje nadzieję. Jest to pierwszy krok i początek procesu, który bez wątpienia będzie długi, ale prowadzący do nowych perspektyw. To wszystko ma zmierzać do rozwiązania konfliktu nie przez wojnę, lecz przez negocjacje.

Hierarcha wskazuje, że należy uczynić wszystko, aby utrzymać zawieszenie broni. Jednocześnie dodaje, że są też osoby, które są temu przeciwne; jednakże nie można dawać im przestrzeni na działanie.

Życie ludzi uzależnione od pomocy z zewnątrz

Podstawową kwestią, którą trzeba się zająć jest sytuacja humanitarna. Żywność, szkoła i opieka zdrowotna są dziś „wielkimi sytuacjami kryzysowymi”. Ponadto kwestie gospodarcze, które mają ogromne trudności oraz sprawa wznowienia pielgrzymek. Kardynał zaakcentował, że przyszłość życia ludzi, którzy ucierpieli przez konflikt, jest „w 100% zależna od pomocy z zewnątrz”.

W kwestie pomocowe – powiedział Łaciński Patriarcha Jerozolimy – angażują się także wspólnoty parafialne, tak aby wraz z innymi organizacjami, przy sprawnej koordynacji, spróbować dotrzeć do jak największej liczby osób. Szczególne działania muszą być skierowane wobec dzieci.