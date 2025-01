Jubileuszowy Rok Nadziei w szczególny sposób obchodzony w sanktuarium w Lourdes

Specjalne trasy dla pielgrzymów w roku Jubileuszu 2025 przygotowano w sanktuarium w Lourdes, gdzie Matka Boża objawiła się Bernadetcie Soubirous. Stąd ma płynąć również przesłanie pokoju i nadziei dla świata.

Vatican News

Jubileuszowy Rok Nadziei w Lourdes rozpoczął się oficjalnie wieczorem 31 grudnia 2024 roku, kiedy w grocie, w której Matka Boża objawiła się małej Bernadetcie, odprawiono Mszę św. Pomimo przenikliwego zimna w uroczystości uczestniczyło około 30 księży i dwustu wiernych.

Serce Lourdes w Roku Łaski

Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes jest jednym z dwóch miejsc w diecezji Tarbes i Lourdes, w którym można uzyskać odpusty Roku Jubileuszowego. Drugim - od 5 stycznia - stanie się diecezjalna katedra.

„Grota Massabielle, w której bp Micas zainicjował ten okres łaski, może być naprawdę uważana za serce Lourdes” - mówi Vatican News ojciec Nicola Ventriglia, włoski kapelan koordynator, który uczestniczył w uroczystości 31 grudnia.

Odnowa nie tylko fizyczna, ale i duchowa

Do Lourdes przybywają zazwyczaj rzesze pielgrzymów cierpiących na rozmaite choroby ciała. Ojciec Ventriglia wierzy, że w związku z łaskami Roku Jubileuszowego oraz myślą przewodnią tego czasu związaną z nadzieją, która nie zawodzi, będą nawiedzać to miejsce z pragnieniem, aby ich życie zmieniło się nie tylko w sensie fizycznym, ale także duchowym.

„W końcu jest to jedno z miejsc, do którego Matka Boża zapraszała wszystkich. Jest to miejsce przygotowane na przyjęcie tysięcy pielgrzymów, z których wielu ma poważne problemy zdrowotne. To wspaniała okazja do znalezienia pocieszenia, które staje się jeszcze większe dzięki Jubileuszowi, ponieważ każdy będzie mógł tu uzyskać odpusty” - dodaje ojciec Nicola Ventriglia.

Trasy jubileuszowe

Dla pielgrzymów, którzy przybędą do Lourdes przygotowano trasy jubileuszowe. Jedna z nich zaczyna się od Kalwarii przy bramie Saint Michel, inne zostały utworzone od Kaplicy Światła, basenów i groty. Wędrówkom fizycznym towarzyszyć będzie przygotowanie i intensywne chwile modlitwy.

„My w Lourdes odnosimy się do osoby, która uosabiała nadzieję, cnotę będącą sercem Jubileuszu: Bernadetty” - mówi ojciec Ventriglia. Przypomina, że święta żyła nadzieją zbawienia i przeżywała swoją ziemską egzystencję z wielkim entuzjazmem w oczekiwaniu nieba.

Dlatego Jubileusz w Lourdes stanowi pielgrzymkę pod spojrzeniem Maryi, Matki nadziei i Matki Kościoła. Ci, którzy odwiedzą to miejsce powinni modlić się za Kościół, za świat, o pokój, aby wszyscy byli zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości.