Jordania: w piątek poświęcenie kościoła w miejscu Chrztu Jezusa

To radość dla Kościoła w Jordanii i dla całego Kościoła powszechnego - mówi nuncjusz apostolski w Jordanii, abp Giovanni Pietro Dal Toso. W rozmowie z mediami watykańskimi wyjaśnia historię i znaczenie nowego łacińskiego kościoła pw. Chrztu Jezusa, który zostanie poświęcony przez kard. Parolina 10 stycznia.

Abp Giovanni Pietro Dal Toso

Wskazówki archeologii

Nowy łaciński kościół pw. Chrztu Jezusa znajduje się w Maghtas, na terenie, który do połowy lat 90. był zmilitaryzowany. To właśnie w tamtych latach o. Michele Piccirillo, franciszkański archeolog znany ze swojej niezwykłej pracy w Jordanii, Syrii, Palestynie i Izraelu, zidentyfikował to, co później okazało się miejscem, które Ewangelia Jana nazywa „Betanią za Jordanem”, gdzie Jezus został ochrzczony. Kilka elementów świadczy o prawdopodobieństwie tego miejsca: obecność trzech bizantyjskich kościołów na tym samym obszarze; świadectwo pierwszych pielgrzymów, w tym Egerii w IV wieku; fakt, że źródło wody w okolicy i kaplica noszą imię św. Jana Chrzciciela; mozaikowa mapa Madaby, również w Jordanii, która w V wieku pokazuje tę samą Betanię w Maghtas. Istnieją również odniesienia biblijne, które sprawiają, że sama lokalizacja jest znacząca, ponieważ jest także domem dla „Wzgórza Eliasza”, z którego Eliasz wstąpił do nieba. Należy także pamiętać, że Jezus nazwał Jana Chrzciciela „Eliaszem”.

Miejsce chrztu

Jordański Dom Królewski zajął się tematem związanym z lokalizacją Maghtas i utworzył komisję do zarządzania świętym miejscem. Biorąc pod uwagę obecność, również w Jordanii, różnych obrządków chrześcijańskich, każdemu z nich powierzono część terenu, aby umożliwić im sprawowanie tam kultu. Łacińskiemu Patriarchatowi Jerozolimy powierzono część, na której Benedykt XVI położył kamień węgielny pod budowę kościoła podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2009 r. Budowa trwała dość długo, również dlatego, że jest to duży budynek, mogący pomieścić co najmniej 1000 osób.

Nadim Mouasher, jordański katolik obrządku łacińskiego, chcąc uczcić pamięć swojego syna, który zmarł nagle, przyczynił się w znacznym stopniu do budowy. Kościół został powierzony przez Łaciński Patriarchat Jerozolimy Instytutowi Słowa Wcielonego, który ma tam dwie wspólnoty kontemplacyjne, jedną męską, a drugą żeńską. Papież Franciszek, podobnie jak wcześniej św. Jan Paweł II, również odwiedził miejsce Chrztu Jezusa.

Odnowić łaskę sakramentu

Uroczystość poświęcenia nowego kościoła, której przewodniczyć będzie legat papieski, kard. Pietro Parolin, odbędzie się w najbliższy piątek, 10 stycznia, a wezmą w niej udział tysiące osób z całej Jordanii i nie tylko. Jest to szczególnie ważne miejsce: pielgrzymi będą mogli odnowić łaskę swojego chrztu, a tym samym przylgnąć do Chrystusa. To właśnie w tym miejscu Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie: „Oto Baranek Boży”. Właśnie w Roku Jubileuszowym, pielgrzymi będą mogli spotkać się z Bogiem, który w Chrystusie „zgładził grzech świata”, jak głosi napis na nowym ołtarzu kościoła. Jest to zatem chwila radości dla Kościoła w Jordanii, ale także dla całego Kościoła powszechnego.