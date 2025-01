Gościnny Rzym przygotował tysiące noclegów dla pielgrzymów na Jubileusz

200 tysięcy tańszych miejsc noclegowych czeka na pielgrzymów przybywających do Włoch oraz do Rzymu w Roku Jubileuszowym 2025 – informuje katolicki portal ewtn.it. W samej stolicy Włoskie Stowarzyszenie Gościnności Religijnej oferuje 25 tysięcy miejsc noclegowych po cenach o ponad połowę niższych niż średnio w hotelach.

Vatican News

Napływ pielgrzymów zacznie się wiosną

Od 24 grudnia 2024 trwa w Kościele Rok Jubileuszowy i coraz więcej pielgrzymów przybywa do Rzymu, by uzyskać łaski odpustu po przejściu przez Drzwi Święte w czterech papieskich bazylikach w Wiecznym Mieście.

Wielkich rzesz pielgrzymów i turystów Rzym spodziewa się od wiosny i zarówno stolica, jak i całe Włochy przygotowują się na ugoszczenie przybywających tak, aby mogli wygodnie i w rozsądnych cenach spędzić pobyt w Rzymie i Italii.

Z raportu Włoskiego Stowarzyszenia Gościnności Religijnej, który publikuje portal ewtn.it wynika, że samo to stowarzyszenie przygotowało dla pielgrzymów 200 tys. miejsc noclegowych w prawie 3 tysiącach obiektów. 45 proc. tych obiektów jest zarządzanych przez zakony, natomiast kolejne 38 proc. należy do zakonów, jednak zarządzają nimi osoby świeckie.

Jak mówi ewtn.it Fabio Rocchi, prezydent Stowarzyszenia Gościnności Religijnej, napływ pielgrzymów i turystów już w ostatnich latach był duży, zatem wszystkie te instytucje wiedzą, jak obsłużyć większą liczbę gości.

25 tysięcy tańszych miejsc noclegowych w samym Rzymie

W samym Rzymie przygotowano 25 tysięcy miejsc noclegowych w 350 obiektach należących do Stowarzyszenia. Miejsca te są chętnie wybierane przez turystów m.in. ze względów ekonomicznych. Jak mówi ewtn.it Fabio Rocchi, w lokalach należących do stowarzyszenia pokój dwuosobowy ze śniadaniem kosztuje średnio 80 euro w porównaniu do 180 euro w przeciętnym hotelu (dane z Italia Hotel Monitor).

Ponadto, dodaje, gośćmi tych obiektów są zazwyczaj osoby łączące wiarę z pracą lub z turystyką, często takie, które przybędą do Rzymu specjalnie z okazji Jubileuszu. Obiekty noclegowe stowarzyszenia znają tego typu gości i będą przygotowane na ich pełne obsłużenie.

Wyjazd należy starannie zaplanować

Noclegów oferowanych przez Włoskie Stowarzyszenie Gościnności Religijnej można szukać bezpłatnie na portalu organizacji ospitalitareligiosa.it. Ponadto w zakładce „Giubileo” stowarzyszenie przygotowało w 10 językach vademecum dla pielgrzymów, w którym znajdują się praktyczne porady i przydatne informacje dotyczące pielgrzymki do Rzymu. Vademecum jest również w polskiej wersji językowej.

W rozmowie z ewtn.it Fabio Rocchi radzi pielgrzymom, by swój wyjazd do Rzymu planowali dokładnie z dużym wyprzedzeniem czasowym, aby takie kwestie jak podróże, zakwaterowanie, posiłki, bilety wstępu itd. nie były planowane na ostatnią chwilę. Jak mówi portalowi ewtn.it, trudności i nieprzewidziane wydarzenia pojawiają się wtedy, kiedy jakiś element podróży pozostawi się przypadkowi. Dlatego trzeba wcześniej wszystko przygotować oraz polegać na kompetentnych, znanych organizatorach, którzy mają odpowiednie doświadczenie w Rzymie.