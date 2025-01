Episkopat: redukcja wymiaru nauczania religii jest aktem bezprawnym

Episkopat oczekuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej powróci do stosowania standardów państwa prawa — to reakcja Prezydium KEP na zmiany w organizacji lekcji religii w szkołach publicznych, które zmniejszają od 1 września wymiar godzin do jednej tygodniowo.

Tomasz Zielenkiewicz

Prezydium KEP w oświadczeniu podkreśliło, że oczekuje odstąpienia „od podejmowania działań konfrontacyjnych wobec osób wierzących, które są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej”. Biskupi zwrócili uwagę, że rozporządzenie, które ma wejść w życie 1 września, jest „aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi”.

Prezydium zaznaczyło, że „redukcja wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakaz organizowania lekcji religii przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia «w rozwoju ku pełnej dojrzałości» obejmującej również sferę duchową”. Biskupi zaznaczyli, że wprowadzane zmiany uderzają w konstytucyjnie gwarantowane, pracownicze prawa nauczycieli religii.

Zaskarżenie rozporządzenia resortu edukacji w sprawie organizacji lekcji religii zapowiedziało Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, które również sprzeciwia się zmianom. W grudniu skierowało list otwarty do minister edukacji. Stowarzyszenie rozesłało też do ponad 30 tysięcy szkół informację o projekcie ustawy «Religia lub etyka w szkole dla każdego ucznia». „Jest to próba poinformowania szerszego kręgu osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży o działaniach SKŚ. Chcemy także dotrzeć do nauczycieli religii niezaangażowanych w działania na rzecz wychowania do wartości w polskich szkołach” – czytamy w oświadczeniu gremium.

Rozporządzenie od 1 września wprowadza następujące zmiany ws. religii:

- Zmniejszenie liczby godzin: Lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu, zamiast dotychczasowych dwóch godzin.

- Umiejscowienie w planie lekcji: Zajęcia religii lub etyki mają być planowane jako pierwsze, lub ostatnie lekcje w danym dniu.

- Łączenie grup uczniów: W przypadku małej liczby chętnych, możliwe będzie tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych lub organizowanie zajęć w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A w likwidacji)