Ekumenizm w praktyce: pomoc humanitarna z Hiszpanii dla Ukrainy

„Wojna na Ukrainie nie rozróżnia pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi” – uważa ojciec José Miguel de Haro CSsR, proboszcz parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Madrycie. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowała ona transport pomocy dla doświadczonych wojną mieszkańców Ukrainy. 23 tony wysłanej żywności, to wyraz ekumenizmu, który przejawia się w konkretnej pomocy.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

W ramach trwającego w Kościele Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan także w Hiszpanii organizowane są tradycyjne spotkania i modlitwy ekumeniczne. „Mam wrażenie, że się przyzwyczailiśmy do tego schematu. Mija tydzień i ma się wrażenie, że nic się nie zmieniło” - mówi ojciec José Miguel de Haro.

„Nie wystarczy modlić się przez tydzień o jedność chrześcijan. Trzeba iść dalej. Ten krok do przodu wyznacza i podpowiada ekumenizm miłości. Z tego właśnie powodu zorganizowaliśmy tir z ponad dwudziestoma tonami żywności i pomocy humanitarnej dla prawosławnych z Ukrainy” – mówi hiszpański redemptorysta.

Pomoc, zorganizowana przez parafię i stowarzyszenie „Acoger y Compartir”, trafi do redemptorystowskiej parafii w Nowojaworiwsku koło Lwowa. Stamtąd zostanie wysłana m. in. do schroniska dla matek z dziećmi w Zaporożu, do rodzin przesiedlonych ze wschodu kraju do Lwowa i do sierocińców. „Jedność chrześcijan jest nie tylko celem duchowym, ale konkretną odpowiedzialnością. Nasza wiara w Chrystusa zachęca nas do wspólnej pracy, by nieść ulgę w cierpieniu i budować świat bardziej sprawiedliwy i solidarny” – podkreśla ojciec José Miguel de Haro.

