Członkowie Ruchu Światło-Życie w Niemczech pielgrzymują do Rzymu

2025.01.31 Członkowie Ruchu Światło-Życie z Niemiec pielgrzymują do Rzymu (don Marek Weresa)

Być pielgrzymem nadziei to swoją wiarę przekazywać dalej, ale też z drugiej strony umacniać się wewnętrznie - powiedziała Vatican News - Radiu Watykańskiemu Aneta Błażejczyk-Czaja, która przybyła do Rzymu z Oazą Ruchu Światło-Życie z Niemiec. Grupa związana jest z Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.

Ks. Marek Weresa, Artur Hanula

Dla Anety Błażejczyk-Czai pielgrzymka do Rzymu w dniach 27 stycznia - 3 lutego to „pogłębianie wiary, wejście w samą siebie”. Jak zaznaczyła, wiara powinna się wyrażać na co dzień w rodzinach i miejscach pracy.

Z kolei moderator oazowy i opiekun grupy z Carlsberga, ks. Ireneusz Kopacz, podkreśla, że pielgrzymowanie nadziei przejawia się „w małych wspólnotach”, w których „możemy przeżywać tę żywą wiarę i też mieć tę świadomość, że wszystko się może zmienić, że to wszystko w rękach Pana, że w Roku Świętym możemy mieć nadzieję, że z kryzysu wychodzi się do żywego Kościoła”. Jak wskazał, „Kościół dalej żyje i jest taka nadzieja i pewność nawet, że będzie dalej żył, ciągle kształtujący się na nowo i wzrastający na nowo”.

Opowiadając o programie pielgrzymki ks. Kopacz podkreśla, że jest w nim zarówno przejście przez Drzwi Święte w celu uzyskania jubileuszowego odpustu, jak też czas na zwiedzanie, m.in. Radia Watykańskiego.

Ważnym punktem pielgrzymki będzie poświęcenie świec Ruchu Światło-Życie 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego. Świece te będą wykorzystywane w ciągu roku formacyjnego.

Jak podkreślił ks. Kopacz, „w Rzymie możemy doświadczyć międzynarodowości Ruchu Światło-Życie i powszechności Kościoła, bo tutaj na każdym kroku widzimy tę powszechność, wyrażającą się przez różne narody, które spotykamy, różne sytuacje, różne zgromadzenia”.