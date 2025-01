Chersoń: dyrektor Caritas ranny po ataku rosyjskiego drona

Dyrektor Caritas w Chersoniu został ranny po ataku rosyjskiego drona. Ks. Ihor Makar był w drodze do jednej z obsługiwanych przez niego parafii. Towarzyszyli mu klerycy z seminarium Drohobyczu, którym na szczęście nic się nie stało. Greckokatolicki kapłan będzie musiał przejść operację usunięcia odłamka z nogi. „Życie tutaj jest naprawdę niebezpieczne, ale moim powołaniem jako księdza jest być blisko ludzi, którzy chcą tu zostać” – mówi ks. Makar.

Krzysztof Bronk i Svitlana Dukhovych - Watykan

Do ataku doszło wczoraj w pobliżu Zelenivki niedaleko Chersonia. „Jechaliśmy za jednym z naszych parafian, zauważyłem drona na niebie. Z powodu mrozu droga była bardzo śliska, nie mogliśmy ani się zatrzymać, ani zawrócić... Zdałem sobie sprawę, że ten dron prawdopodobnie nas namierza” – relacjonuje ks. Makar. Eksplozja spowodowana przez drona rozbiła szyby, a także przedziurawiła koła i drzwi samochodu.

Ks. Ihor Makar posługuje w obwodzie chersońskim od 2005 r. Jego pierwsza parafia znajdowała się w Antoniwce, w miejscu, gdzie zaczynał się most Antoniwski, strategiczny punkt łączący dwa brzegi Dniepru, a gdzie obecnie przebiega linia demarkacyjna. Ksiądz mieszkał tam z żoną i czwórką dzieci aż do rozpoczęcia inwazji. Podczas rosyjskiej okupacji Chersonia, która trwała do 11 listopada 2022 r., ks. Makar przebywał z rodziną w Tarnopolu na zachodniej Ukrainie i pomagał na odległość swoim parafianom i potrzebującym, którzy pozostali pod okupacją , wysyłając lekarstwa i żywność. Odkąd Chersoń powrócił pod ukraińską kontrolę, ks. Ihor kontynuuje posługę w dwóch parafiach i jest dyrektorem miejscowej Caritas.

Również wczoraj rosyjskie wojsko zaatakowało w Chersoniu autobus w dzielnicy Szumensky. Zginął pracownik miejskiego wydziału ochrony środowiska, a osiem osób zostało rannych. Rosyjskie ataki trwały przez cały okres świąteczny.