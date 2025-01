Caritas Polska przekazała 200 tys. złotych dla Strefy Gazy, zniszczenia są ogromne

Chociaż w Strefie Gazy po zawartym porozumieniu między Izraelem a Hamasem zapanowała radość, to teraz najważniejsza jest odbudowa enklawy. Prawie 70 proc. infrastruktury w Gazie zostało zniszczone, zniknęły domy, szkoły, szpitale, biura. Według szacunków na odbudowę tego regionu potrzebne będzie 60 miliardów dolarów. Mieszkańcom wciąż brakuje podstawowych artykułów, takich jak woda, żywność, leki i materace.

Z każdym dniem kolejne tysiące ciężarówek z pomocą humanitarną docierają do Strefy Gazy. Są wśród nich te, wysyłane przez Caritas Polska przez siostrzaną organizację Caritas Jerozolima. Już teraz, mimo że dopiero kilka dni minęło od podpisania rozejmu, na terytorium strefy mają miejsce duże migracje ludności.

Radosław Sterna — kierownik Działu Bliski Wschód Caritas Polska poinformował, że dostęp do żywności z konwojów spowoduje zmiany na rynku. „Do tej pory mieliśmy do czynienia z bardzo dużą spekulacją i olbrzymimi cenami żywności na miejscu. Spodziewamy się, że teraz się znormalizują. Od pięciu lat realizujemy na terenie Strefy Gazy program Rodzina Rodzinie we współpracy z Caritas w Jerozolimie. Do tej pory przekazaliśmy pomoc humanitarną o wartości 4 milionów złotych. W 2025 roku planujemy zwiększyć pomoc dla Palestyńczyków o 50 procent do 600 tysięcy dolarów, z czego część będzie wykorzystywana na terenie strefy, a część na Zachodnim Brzegu” – dodaje.

„Na Zachodnim Brzegu chcemy wprowadzić nowy element programowy, czyli wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw, aby umożliwić ludziom większą podmiotowość, możliwość zadbania o własną rodzinę, pomóc im w zachowaniu miejsc pracy, w pozostaniu tam, gdzie są, żeby nie byli zmuszeni migrować poza Palestynę. Podpisanie porozumienia to dopiero pierwszy krok w drodze do miejmy nadzieję trwałego pokoju. Niestety podpisany rozejm nie oznacza, że działania militarne się skończyły. One w dalszym ciągu, co prawda w mniejszej skali, nadal mają miejsce i sytuacja życiowa mieszkańców tego regionu nie zmieni się z dnia na dzień” – dodaje.

„Sytuacja gospodarcza na Zachodnim Brzegu jest dużo gorsza niż półtora roku temu, dlatego Caritas Polska, działając razem z partnerską Caritas Jerozolima, niesie pomoc na bieżąco potrzebującym i ta pomoc jest w dalszej mierze konieczna. Co najmniej 70 procent budynków w Strefie Gazy uległo w wyniku działań wojennych zniszczeniu. Szacuje się, że liczba gruzu, którego usuwanie będzie trwało pewnie co najmniej 10 lat, jest porównywalna ze zniszczeniami w Warszawie po II wojnie światowej. Mówimy tutaj o 40 milionach metrów sześciennych gruzu do wywiezienia” – wskazał Radosław Sterna.

Anton Asfar, sekretarz generalny Caritas Jerozolima poinformował, że organizacja prócz podstawowych artykułów chce też zapewnić protezy rannym, a także utworzyć centrum rehabilitacyjne lub punkty rehabilitacji, aby zapewnić fizjoterapię, pomoc logopedów czy pokoje sensoryczne.

