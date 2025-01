Bp Piotrowski na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6 stycznia): Misjonarze są świadkami nadziei

Chrystus jest nadzieją dla świata. W Nim ludzkość, udręczona wojnami, ubóstwem, licznymi podziałami, może odnaleźć nadzieję na przebaczenie i pojednanie, solidarność i braterską miłość. Misjonarze są świadkami tej nadziei – napisał przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski w Komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, przypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia.

Odwołując się do hasła tegorocznego Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom „Chrystus nadzieją dla świata”, bp Piotrowski przyznał, że „w świecie nękanym przez niepewność jutra, zranionym nienawiścią, wojnami, niesprawiedliwością i mrokiem grzechu, my również – jak Mędrcy, owi pielgrzymi nadziei – szukamy Kogoś, kto doda odwagi w walce ze złem i naszymi ludzkimi słabościami, umocni darem męstwa w pokonywaniu życiowych przeszkód i ukaże perspektywę lepszej przyszłości”.

Hierarcha zaznaczył, że Chrystus jest nadzieją dla świata. „W Nim ludzkość, udręczona wojnami, ubóstwem, licznymi podziałami, może odnaleźć nadzieję na przebaczenie i pojednanie, solidarność i braterską miłość. Misjonarze są świadkami tej nadziei wśród tych, którzy borykają się z niedostatkiem i cierpieniem. Są budowniczymi pokoju i jedności” – zauważył.

Bp Piotrowski poinformował, że obecnie na misjach posługuje 1662 misjonarek i misjonarzy z Polski, głoszących Ewangelię w 99 krajach świata. „Dzisiaj wspieramy modlitwą i ofiarą tych, którzy w młodych Kościołach misyjnych słowem i czynem dzielą się swą wiarą. Misjonarki i misjonarze nie tylko mówią o nadziei, ale ją uobecniają wśród ubogich i potrzebujących wsparcia” – przyznał.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zwrócił uwagę, że zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, ofiary zebrane 6 stycznia we wszystkich parafiach w Polsce są przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. „Ten fundusz służy materialnemu wsparciu polskich misjonarzy oraz utrzymuje Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 7 osób przygotowuje się do posługi misyjnej, a są wśród nich 2 kapłani diecezjalni, 2 kapłani zakonni, 2 siostry zakonne i 1 osoba świecka” – zaznaczył.

BP KEP

Materiały liturgiczne

Statystyki - aktualna liczba polskich misjonarzy

Plakat

Publikujemy pełny tekst Komunikatu:

Komunikat

Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji

na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

przypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2025 r.

Chrystus nadzieją dla świata

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje Trzech Mędrców, pielgrzymów nadziei, podążających drogą w celu odszukania Mesjasza. Podjęli ją z pragnieniem poznania Tego, który był dla świata nową nadzieją. Mędrcy ze Wschodu wyruszyli na poszukiwanie Mesjasza kierowani wewnętrznym pragnieniem dobra, prawdy i piękna. Było ono tak wielkie, że odważyli się wyruszyć w nieznane, prowadzeni blaskiem tajemniczej Gwiazdy. Droga, którą przebyli ze Wschodu do Betlejem, stała się dla nich drogą wyzwolenia – wyjściem z rzeczywistości, która obfitowała w ciemność; była naznaczona niesprawiedliwością, nędzą i paraliżującą beznadzieją. Gdy ujrzeli Dzieciątko, upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon (por. Mt 2,11). Uznali w Nim tego, który stał się nową nadzieją ludzkości. W ubogim Królu żydowskim dostrzegli znak łaskawości i miłosierdzia Boga – światło, które rozbłysło, aby oświecić ich umysły i serca.

Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom „Chrystus nadzieją dla świata” współbrzmi z pragnieniem Trzech Mędrców oraz z naszymi nadziejami. Żyjąc w świecie nękanym przez niepewność jutra, zranionym nienawiścią, wojnami, niesprawiedliwością i mrokiem grzechu, my również – jak Mędrcy, owi pielgrzymi nadziei – szukamy Kogoś, kto doda odwagi w walce ze złem i naszymi ludzkimi słabościami, umocni darem męstwa w pokonywaniu życiowych przeszkód i ukaże perspektywę lepszej przyszłości. My także jak oni uznajemy w Chrystusie jedynego Zbawcę, będącego nadzieją dla nas i naszego świata; Zbawcę będącego również ratunkiem, ocaleniem i obrońcą przez złem.

2. Dzisiejsza uroczystość przypomina o naszym obowiązku misyjnym. Mędrcy symbolizują liczne ludy i narody, które ciągle szukają Boga. Wciąż reprezentują miliardy ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, Jego Ewangelii i żyją w tęsknocie za poznaniem prawdziwego Boga. Do nich posyła nas Chrystus z Dobrą Nowiną i im mamy nieść nadzieję lepszego świata.

Chrystus, którego poznaliśmy dzięki łasce wiary i za którym poszliśmy od dnia chrztu świętego, zobowiązuje do tego, abyśmy nie zatrzymywali światła Bożego i skarbu wiary wyłącznie dla siebie (por. Novo millennio ineunte, 40). Nie przeżywali egoistycznie swej przynależności do Niego i do Kościoła, ale wielkodusznie zatroszczyli się, by inni Go poznali i pokochali; doświadczyli Jego miłości i osiągnęli zbawienie.

Działalność misyjna, z woli Chrystusa, należy do istoty Kościoła, który tworzymy. W nim wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami. Dzisiaj dziękujemy Bogu za łaskę i powołanie misyjne. Za to, że możemy ukazywać innym ludziom Chrystusa i budzić w nich nadzieję lepszego życia – życia wiecznego. Wierzymy, że Chrystus jest nadzieją dla świata. W Nim ludzkość, udręczona wojnami, ubóstwem, licznymi podziałami, może odnaleźć nadzieję na przebaczenie i pojednanie, solidarność i braterską miłość. Misjonarze są świadkami tej nadziei wśród tych, którzy borykają się z niedostatkiem i cierpieniem. Są budowniczymi pokoju i jedności.

3. Jesteśmy wdzięczni Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4, 16) za posługę 1662 misjonarek i misjonarzy z Polski, głoszącym Ewangelię w 99 krajach świata. Dzisiaj wspieramy modlitwą i ofiarą tych, którzy w młodych Kościołach misyjnych słowem i czynem dzielą się swą wiarą. Misjonarki i misjonarze nie tylko mówią o nadziei, ale ją uobecniają wśród ubogich i potrzebujących wsparcia. Dzieła charytatywne, edukacyjne, medyczne, jakie ofiarnie prowadzą, przywracają nadzieję chorym, starcom, niepełnosprawnym, bezdomnym

i wykluczonym społecznie z powodu pochodzenia i nędzy. Nie byłyby to możliwe, gdyby nie hojność serca wielu darczyńców z Polski. Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, ofiary zebrane we wszystkich parafiach w Polsce są przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Ten fundusz służy materialnemu wsparciu polskich misjonarzy oraz utrzymuje Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 7 osób przygotowuje się do posługi misyjnej, a są wśród nich 2 kapłani diecezjalni, 2 kapłani zakonni, 2 siostry zakonne i 1 osoba świecka.

Objawienie Pańskie jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na całym świecie tego dnia dzieci należące do tego Dzieła łączą się w modlitwie i stają się kolędnikami misyjnymi. Ofiary zebrane w czasie misyjnego kolędowania, w tym roku zostaną przekazane dzieciom z Demokratycznej Republiki Konga.

W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy przygotowują się do posłania misyjnego, składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i ofiarność, za troskę o misje. Życzę Wam, byście wzrastając w wierze doświadczyli obecności tej nadziei, którą jest Chrystus dla świata.

Z serca wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bp Jan Piotrowski

Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 7 września 2024 r.