Biskup Zaporoża: z cierpienia Ukrainy rodzi się nowa perspektywa jedności chrześcijan

„Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest tragiczna, ale ludzie odnajdują w niej żywego Boga” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Jan Sobiło. Wskazuje, że doznawane cierpienie zjednoczyło wszystkie Kościoły chrześcijańskie. „Po wojnie ekumenizm będzie wyglądał zupełnie inaczej. Z cierpienia Ukrainy rodzi się nowa perspektywa jedności” – podkreśla biskup Zaporoża na początku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Beata Zajączkowska – Watykan

Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest coraz trudniejsza. Rosjanie ze wszystkich sił atakują kluczowe miasta, starając się je podbić, jednocześnie zmasowane ataki mają na celu sterroryzowanie mieszkańców i zmuszenie ich do porzucenia swych domów.

Ekumeniczna modlitwa i konkret współpracy

„Kiedy kładziemy się spać, nigdy nie wiemy, czy noc będzie spokojna, czy znów będzie ostrzał. Szczególnie zdradliwe są ataki dronami, których nie jest w stanie wychwycić obrona przeciwlotnicza” – mówi bp Sobiło. Mimo to na centralnym placu Zaporoża w niedziele odbywa się ekumeniczna modlitwa o pokój, chyba że zmasowany ostrzał ją uniemożliwia. Uczestniczą w niej przedstawiciele Kościoła rzymsko- i greckokatolickiego, protestanci i prawosławni, zarówno duchowni jak i świeccy. „Razem zanosimy modlitwy, prosząc Boga o pomoc, by okupanci nie weszli do Zaporoża” – mówi bp Sobiło. Wskazuje, że modlitwie towarzyszą wspólne działania na rzecz potrzebujących. „Dzielimy się tym, co mamy i gdy jesteśmy w potrzebie, wiemy, że możemy naszych braci poprosić o wsparcie. Nigdy nie pytamy przychodzących do nas ludzi o to, do jakiego Kościoła należą i w co wierzą” – zauważa. Wspomina częste wyjazdy z pomocą humanitarną do wiosek na linii frontu, które organizował razem z protestanckim pastorem. W jednym z nich brał udział kard. Konrad Krajewski, kiedy to w czasie rozdawania pomocy zostali ostrzelani i musieli salwować się ucieczką.

Pogotowie duchowe

„Nasza wielka rodzina chrześcijańska w czasie tej wojny doświadczyła pojednania i przebaczenia, a trudne momenty i wcześniejsze zaszłości zniknęły po ataku Rosji” – podkreśla polski biskup, który na zaporoskich stepach posługuje ponad 30 lat. Pytany o to, jak wojna zmieniła codzienność duszpasterską, wyznaje: „Bliskość z każdym człowiekiem stała się najważniejszą normą, a normy kanoniczne zeszły na dalszy plan”. Bp Sobiło wskazuje, że w tej chwili każdy człowiek niezależnie od tego, gdzie był ochrzczony, czy to prawosławny, czy protestant, gdy przychodzi po jakąkolwiek pomoc duchową natychmiast ją otrzymuje. „Gdy ktoś jest ranny na froncie, nikt nie pyta o rejonizację jego przychodni czy ubezpieczenie tylko od razu udziela mu pomocy. Tak samo jest ze zranieniami duchowymi, od razu staramy się je leczyć” – mówi biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej. Podkreśla, że nikogo w potrzebie nie można odesłać, a pomoc duchowa musi być natychmiastowa. „Każdy człowiek, który się pojawia na horyzoncie, zraniony duchowo i pragnący pojednać się z Bogiem i otrzymać pociechę duchową takową otrzymuję i każdy z nas, duszpasterzy, ma w tej chwili takie wielkie pole do działania, którego wcześniej nie było. Wcześniej były przepisy, pewne zasady, kanony, a w tej chwili jesteśmy misjonarzami na pustyni, gdzie spotykamy człowieka zranionego duchowo. I ja mu daję konkretną pomoc, nie pytając o nic, tylko starając się wyprowadzić go na prostą drogę do Pana Boga” - podkreśla bp Sobiło. Wskazuje, że główną zasadą twórczego działania duszpasterskiego w czasie wojny jest to, by „pomóc konkretnej duszy, która się pojawiła przed naszymi oczyma w zbawieniu, w osiągnięciu pokoju serca”. Biskup Zaporoża wyznaje, że słyszy od ludzi poruszające świadectwa o tym, że stracili cały dobyte życia, ale uchodząc przed rosyjskim najeźdźcą, odnaleźli Boga, który jest najważniejszym sensem życia.

Ekumeniczne spotkanie w Zaporożu

Światło jedności wyjdzie z Ukrainy

20 stycznia w Zaporożu odbędzie się ekumeniczna modlitwa o pokój wpisująca się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Gdy wojna na Ukrainie powoduje wiele cierpienia, a wielu Ukraińców oddaje życie i zdrowie za ojczyznę, to widzę jak ogromnym darem jest różnorodność Kościołów i życia kościelnego” – podkreśla bp Sobiło. Zauważa, że nadzieją napełnia go widok chrześcijan modlących się razem podczas wojny: grekokatolików wraz z rzymskimi katolikami, prawosławnymi i protestantami: „Mam przed oczami obraz Kościoła, który się jednoczy i która daje światło przyszłości, która wyjdzie z Ukrainy, światło zjednoczenia wszystkich chrześcijan. Widzę, że ludzie w Ukrainie, którzy teraz razem doświadczają militarnych tragedii i okropności wojny, modlą się razem i razem zwracają się do Boga w nadziei, że Bóg da nam zwycięstwo”. Bp Sobiło podkreśla, że będzie to również zwycięstwo duchowe, ponieważ po wojnie ekumenizm będzie wyglądał zupełnie inaczej. „Nikt już nie włoży kija w koła ekumenizmu, jak to było przed wojną. Widzę dobrą wolę wszystkich Ukraińców, którzy wspólnie cierpią, a także zjednoczeni trwają w modlitwie. Pokazuje nam to bardzo dobrą perspektywę, że światło zjednoczonego Kościoła rzeczywiście zostanie nam objawione” – mówi biskup z Zaporoża. Wskazuje, że ta wykuwające się w cierpieniach wojny jedność będzie prezentem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Europy, ale dla całego świata. „W tych dniach modlitwy o jedność chrześcijan, Ukraina daje nam i światu taką perspektywę nadziei, że idą dobre czasy dla Kościołów chrześcijańskich. I to zaczyna się tutaj, w naszym kraju, który teraz cierpi. W tym cierpieniu człowieka rodzi się jednak nowa perspektywa zjednoczonych chrześcijan” – mówi papieskiej rozgłośni bp Sobiło.

Także pomoc ma wymiar ekumeniczny