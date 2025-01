Biskup Reykjavíku: Polacy nie zostawili swej wiary w domu

Pielgrzymi z Islandii w piątek przyjadą do Rzymu, aby wraz ze wspólnotami ze Skandynawii rozpocząć pielgrzymkę w ramach Jubileuszu 2025. W planach jest audiencja u Ojca Świętego. Bp Dávid Tencer OFMCap, biskup diecezji Reykjavík, która obejmuje całą Islandię, opowiedział o życiu młodego Kościoła w tym skandynawskim kraju.

ks. Marek Weresa – Watykan

Zabrali wiarę ze sobą

Bp Dávid Tencer w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News wskazał, że dzięki przybyszom z Polski, którzy żyją na wyspie, ten kraj nie jest już tak „odległy” czy „niedostępny” dla Polaków w kraju. Na Islandii obecnie mieszka ponad 35 tys. naszych rodaków. „Cieszymy się, że ich mamy dlatego, że duża ich część nie zostawiła swojej wiary w domu, ale przynosi ją ze sobą na Islandię. A my razem spotykamy się na Mszach św. w naszych parafiach” - zaznaczył hierarcha.

Najdynamiczniejsi

Zapytany o wyzwania z jakimi mierzy się wspólnota Kościoła na Islandii, hierarcha wskazał, że jest to czas, kiedy „teraz można coś zrobić”. „Ten Kościół rośnie - z tego, co ja wiem - najdynamiczniej w całej Europie. Dzieje się tak, ze względu na to, że w tym Kościele, w minionym roku, mieliśmy ponad 160 chrztów, około 240 bierzmowań, ale tylko 14 pogrzebów” - wyliczył. Dodał, że jest to bardzo młoda wspólnota katolików, którzy przyjechali na wyspę w celu podjęcia pracy.

Międzynarodowe powołania

„Jestem przekonany, że powoływań jest dużo, ale prawdą jest, że jeśli z nimi nie będziemy pracować, tak ich nie będzie” - odpowiada bp Tencer na pytanie o kwestie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Kościele na Islandii. Hierarcha wskazuje, że ta praca to najpierw modlitwa, ale także codzienna praca duszpasterska, której pierwszym wymiarem jest, aby w każdej parafii było wielu ministrantów, by wiele dziewczyn aktywnie włączało się w życie wspólnot. Sam biskup dodaje, że po wielu latach są pierwsze powołania do kapłaństwa.

Ksiądz biskup co roku, ogłasza – w czterech językach – o możliwości wstąpienia do seminarium czy zakonu. Ciekawostką jest fakt, że np. obecnie u karmelitanek bosych, w zakonie zamkniętym, są dwie nowicjuszki i jedna kandydatka. Jedna jest z Polski, druga jest pochodzenia polskiego, a trzecia jest pochodzenia irlandzkiego i przyjechała z Kanady. „Jest to przepiękne, bardzo się cieszymy i zapraszamy wszystkich” - dodaje.

Ekumenizm codzienny

Kościół katolicki na Islandii stanowi mniejszość. Dominującą wspólnotą jest kościół ewangelicko-luterański. Bp Tencer podkreśla panujące bardzo dobre stosunki religijne, które wypływają z relacji osobistych, również między hierarchami. „Jakby nie działała ta baza naturalna, to jak możemy budować dach?” - pytał biskup.