Argentyński przedsiębiorca Enrique Shaw ma szansę zostać błogosławionym

Argentyński biznesmen Enrique Shaw jest coraz bliżej beatyfikacji. Domniemany cud przypisywany jego wstawiennictwu przeszedł etap medyczny i zostanie teraz oceniony przez komisję teologów z Dykasterii do Spraw Świętych.

Tomasz Zielenkiewicz

Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, bp Santiago Olivera przekazał tę informację argentyńskiej agencji informacyjnej AICA. Cud „przeszedł konsultacje medyczne, ale musimy być bardzo ostrożni, ponieważ proces jest kontynuowany przez komisję teologów, a następnie biskupów i kardynałów” - powiedział. „Kiedy to się stanie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przedstawi Ojcu Świętemu prośbę o ogłoszenie dekretu beatyfikacyjnego” - dodał bp Olivera.

Choć pozostało jeszcze trochę pracy to, wicepostulator podkreślił, że to ważny dzień. „Zakończyła się faza medyczna dotycząca tego, co zostało przedstawione na temat uzdrowienia. Nadal się modlimy” - podkreślił. Zachęcił wiernych, aby cierpliwie czekali i z wielkim szacunkiem podchodzili do kolejnych etapów procesu.

Kim jest czcigodny Sługa Boży Enrique Shaw?



Enrique Shaw (1921–1962) był argentyńskim przedsiębiorcą, który łączył działalność biznesową z głęboką wiarą katolicką. Urodził się w Buenos Aires i w młodym wieku wstąpił do Marynarki Wojennej Argentyny, gdzie zdobył wykształcenie i nauczył się dyscypliny. Te cechy później wykorzystał w świecie biznesu. W 1943 r. ożenił się z Cecilią Bunge, z którą miał dziewięcioro dzieci.

Po opuszczeniu marynarki, Shaw zaangażował się w działalność gospodarczą, stając się jednym z założycieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Liderów Biznesu (ACDE). Jego celem było promowanie etyki chrześcijańskiej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, uznając, że biznes może być narzędziem do poprawy warunków życia pracowników i społeczeństwa.

Shaw był znany z troski o swoich pracowników, dbając o ich rozwój zawodowy i dobrobyt. Wprowadzał innowacyjne programy socjalne, takie jak fundusze emerytalne i opiekę zdrowotną, co w tamtych czasach było rzadkością. Jego podejście do zarządzania opierało się na zasadach sprawiedliwości, solidarności i poszanowania godności ludzkiej. Jego życie duchowe było równie intensywne - aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła, angażując się w różne inicjatywy apostolskie i charytatywne. Jego głęboka wiara i zaangażowanie w pomoc innym uczyniły go wzorem dla wielu katolickich przedsiębiorców.

Enrique Shaw zmarł w wieku 41 lat na raka. W 1997 r. rozpoczął się wstępny etap przygotowawczy do procesu kanonizacyjnego, a 10 lat później formalnie go otwarto. Faza diecezjalna zakończyła się w 2013 roku, a rok później dokumentację wysłano do Rzymu.



W 2020 r. w Rzymie złożono dokumentację dotyczącą dochodzenia diecezjalnego w sprawie domniemanego cudu przypisywanego wstawiennictwu Shawa. 24 kwietnia 2021 r. papież Franciszek zatwierdził dekret uznający heroiczność cnót mężczyzny.



Oficjalna strona poświęcona życiu i dokonaniom Enrique Shawa znajduje się pod adresem: https://www.enriqueshaw.com/



(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)