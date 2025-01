Abp Jerzy Pańkowski: Chrześcijanie w Polsce są zjednoczeni w wielu wspólnych działaniach

„Mamy bardzo wiele wspólnego, brakuje nam tylko jedności w wierze, jedności liturgicznej" – mówi Radiu Watykańskiemu – Vatican News abp prof. Jerzy Pańkowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 18 do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem są słowa: „Czy wierzysz w to?” (J 11, 26).

Tomasz Zielenkiewicz

Abp Pańkowski zwrócił uwagę, że dopóki organizowany jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, dopóty istnieje nadzieja na zjednoczenie. „W istocie my jesteśmy zjednoczeni w wielu wspólnych działaniach o charakterze społecznym, nazwijmy — antropologicznym, ale także i teologicznym. Mamy wiele wspólnego, brakuje nam tylko jedności w wierze, jedności liturgicznej, tak żebyśmy mogli razem sprawować nabożeństwa i razem przyjmować Eucharystię. To byłoby zwieńczenie tej drogi. Kiedy takie zwieńczenie nastąpi, to Duch Święty tylko wie, ale musimy z pewnością kontynuować te tradycje” – podkreśla prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.

Arcybiskup z uznaniem odniósł się do organizowanych wspólnych nabożeństw chrześcijan w Polsce. „Zawsze z wielką radością obserwuję nabożeństwo organizowane w Centralnej Metropolitalnej Katedrze, Soborze Świętej Marii Magdaleny, która wypełnia się rokrocznie podczas nabożeństwa w intencji pomnożenia miłości w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni prawosławni chętnie uczestniczą w tego rodzaju nabożeństwach” – zaznaczył.

Czy możliwe jest wspólne obchodzenie najważniejszych dla chrześcijan świąt według jednego kalendarza? „Kalendarz nie jest tym warunkiem, żeby chrześcijanie się zjednoczyli. Tutaj mamy bardziej kwestie dogmatyczne, które wymagają namysłu teologicznego, ale na pewno nie kompromisu, ponieważ w kwestiach dogmatycznych raczej musimy poszukiwać źródeł niż kompromisu. Jeśli będziemy poszukiwać kompromisu, to wtedy te kwestie dogmatyczne mogą być po prostu niepoprawnie przyjęte przez wiernych i przez Kościół, co też wpłynie na jego istotowe pojmowanie. Dlatego trzeba cierpliwości, bardzo dużo pokory, a przede wszystkim naprawdę głębokiej modlitwy, bo nasze wysiłki są tutaj niczym w porównaniu do tego, co Duch Święty może zrobić i Jego łaska z przyszłymi pokoleniami” – podkreślił arcybiskup Pańkowski.

19 stycznia w świdnickim Kościele Pokoju odbyło się dolnośląskie nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z kolei centralne nabożeństwo odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godz. 18.00, w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie, z racji przypadającej w tym dniu 25. rocznicy podpisania przez Kościoły w Polsce deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu. Akt ten miał miejsce w tym właśnie kościele 23 stycznia 2000 roku. Kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski postanowiła, aby ofiary zbierane w trakcie nabożeństw tego Tygodnia zostały przekazane na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek powodzi na Dolnym Śląsku.

