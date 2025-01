Abp Gallagher w Kongu: Papież kocha ten kraj i jest blisko was

Watykański sekretarz ds. relacji z państwami podczas Mszy św. w Brazzaville przekazał Kongijczykom pozdrowienia od Papieża Franciszka i zapewnił o bliskości Ojca Świętego w czasie doświadczeń i klęsk żywiołowych. Zaapelował, by w Roku Jubileuszu szczególnie pamiętać o podtrzymywaniu nadziei.

Wdrożyć porozumienie ramowe



Watykański sekretarz ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi przebywa w środkowoafrykańskim kraju od 11 stycznia w związku z rozpoczęciem 14 stycznia prac Wspólnej Komisji na rzecz wdrożenia Umowy Ramowej między Stolicą Apostolską a Kongiem. Została zawarta w 2017 roku i na jej mocy Republika Konga uznaje osobowość prawną Kościoła i jego instytucji, chroniąc ich niezależność i autonomię.



Abp Gallagher miał zaplanowane w tej sprawie spotkania z prezydentem Republiki oraz ministrem spraw zagranicznych.



„Papież was kocha i jest blisko was”



Podczas niedzielnej Mszy św. na Placu Katedralnym, w której uczestniczyli m.in. arcybiskup Brazzaville Bienvenu Manamika, przewodniczący Konferencji Episkopatu, nuncjusz abp Javier Herrera Corona, papieski sekretarz ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi przekazał pozdrowienie od Ojca Świętego.



„Przynoszę wam dzisiaj pozdrowienie i błogosławieństwo Papieża Franciszka, który z wielką uwagą śledzi życie narodu kongijskiego. Papież was kocha i jest blisko was!” - powiedział abp Gallagher na początku homilii. „Papież Franciszek myśli o was wszystkich, drodzy bracia i siostry z kongijskiej wspólnoty katolickiej. Dobrze zna wasze oczekiwania i nadzieje na pokój i braterstwo. Jest blisko was w trudnych chwilach, gdy wasz duch odporności jest wystawiany na próbę przez klęski żywiołowe, a także przez trudne sytuacje życiowe i społeczne”.



Gallagher przekazał również od Papieża całemu społeczeństwu i Kościołowi kongijskiemu „podziękowanie”, „za świadectwo, jakie dajecie na rzecz Ewangelii i budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa”, wraz z życzeniem, aby „Rok Jubileuszowy ożywił wiarę i oświetlił drogę całego Kościoła kongijskiego ku świętości”.



Świadectwo kardynała Biayendy



Arcybiskup przywołał postać oraz świadectwo kongijskiego kardynała Émile'a Biayendy, sługi Bożego, ofiary walk plemiennych, porwanego, a następnie zamordowanego w nocy z 22 na 23 marca 1977 r. w wieku 50 lat. To przy jego grobie w katedrze w Brazzaville abp Gallagher zatrzymał się po przybyciu do Konga.



Biayenda został mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI, a Jan Paweł II zamierzał rozpocząć proces jego kanonizacji. W swojej homilii arcybiskup wezwał wstawiennictwa Sługi Bożego, aby wszyscy mogli rozpoznać obecność Boga w kongijskim społeczeństwie i dzięki temu je odnowić oraz uczynić bardziej sprawiedliwym, otwartym i zjednoczonym.



Nie rozpaczać, pomimo trudności



Sprzyjać temu powinien szczególnie okres Jubileuszu. Jak mówił abp Gallagher, to jest czas miłosierdzia Pana, czas nawrócenia i nadziei.



Dodał, że Rok Święty jest radykalnym zaproszeniem do przebudzenia się ze snu przyzwyczajeń, zaproszeniem do uwolnienia naszych serc od wszystkiego, co uniemożliwia prawdziwe oczekiwanie na przyjście Pana i rozpoznanie Go obecnego wśród ludzi.



Na zakończenie homilii, zwracając się do młodych abp Gallagher powtórzył słowa, jakie Papież zawsze kieruje do chłopców i dziewcząt: „Nie dajcie sobie odebrać nadziei!”. „Nie pozwólmy się okraść z nadziei!” - nalegał Gallagher - „Podnieśmy nasze oczy na Pana! Nie zniechęcajmy się codziennymi trudnościami! Nie rozpaczajmy z powodu przyszłości; idźmy pomimo przeszkód i wydarzeń, które mogą nas zasmucać”.



Rozpoczęcie prac w kwestii umowy ramowej



Po rozpoczęciu prac Wspólnej Komisji ds. Wdrożenia Umowy Ramowej, abp Gallagher miał zaplanowane spotkanie z ministrem ds. współpracy międzynarodowej i promocji partnerstwa publiczno-prywatnego, Denisem Christelem Sassou-Nguesso.