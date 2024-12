Uroczyste rozpoczęcie Adwentu w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli

„Archanioł Boży Gabryel posłan do Panny Maryi…“ - słowami tej starodawnej polskiej pieśni rozpoczęła przeżywanie okresu Adwentu 2024 roku Polonia we Włoszech. W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na górze Mentorelli, miejscu ukochanym przez Jana Pawła II zgromadzili się w pierwszą niedzielę Adwentu Polacy mieszkający w Rzymie i okolicach.

„Wyobrażam sobie, że drży z radości serce Pani Mentorelskiej, Matki Łaskawej, która od 15 wieków przyjmuje tu w swoim domu na Mentorelli swoich synów i swoje córki. Dzisiaj to ona jest tą, która was wita, Pani tego miejsca“ - witał zgromadzonych w świątyni pielgrzymów rektor sanktuarium na Mentorelli ojciec Adam Dźwigoń.

Polacy na Mentorelli

Maryja przedstawia nas Synowi, który się pojawia

W uroczystej mszy św., której przewodniczył ojciec Andrzej Gieniusz, radny generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego uczestniczyli również polscy kapłani z Rzymu oraz ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

W świątyni zgromadzili się młodzi i osoby starsze, rodziny z dziećmi, siostry zakonne, aby przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej upraszać łaski na rozpoczynający się Adwent.

„Może zauważyliście, że Maryja ma nowy element wystroju - historyczną koronę, która wyraża jej panowanie w tym miejscu, ale też w naszych sercach. To ona nas przygarnia i przedstawia swojemu Synowi, który się pojawia pośród nas“ - mówił w adwentowym przesłaniu rektor sanktuarium na Mentorelli.

Matka Boża Łaskawa z sanktuarium na Mentorelli

Miejsce pielgrzymek Karola Wojtyły

Jest ono jednym z najstarszych miejsc kultu maryjnego w Europie. Maryja czczona jest na tym miejscu od VI wieku. Wcześniej znajdowało się tu sanktuarium założone na pamiątkę nawrócenia w I wieku rzymskiego trybuna Eustachego, który wraz z rodziną poniósł śmierć męczeńską za wyznawanie Chrystusa.

Sanktuarium położone jest 65 km od Rzymu, na wysokości 1020 m npm. Od 1857 roku opiekę duszpasterską nad tym miejscem sprawuje Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, którzy poprosili o zezwolenie na objęcie swoją opieką sanktuarium papieża Piusa IX.

Miejsce to było częstym celem pielgrzymek Karola Wojtyły, kiedy jako biskup, a później kardynał przyjeżdżał do Rzymu. Jako Jan Paweł II również wielokrotnie tu pielgrzymował, a po raz pierwszy już 29 października 1978 roku, 13 dni po wyborze na papieża. Jako pasterz Kościoła powszechnego czerpał tu siłę do przewodzenia swojej owczarni.

„To miejsce przemieniało go i dawało mu siłę do prowadzenia Kościoła. My również, którzy przychodzimy tu jego śladami, potrzebujemy siły i wsparcia do tego, by przemieniani móc dawać świadectwo miłości Boga“ - mówił do zgromadzonych o. Adam Dźwigoń.

Transmisję na żywo z uroczystości przeprowadziła TVP Polonia, dzięki czemu z rodakami we Włoszech, na Mentorelli, mogli łączyć się Polacy z ojczyzny oraz innych krajów na całym świecie.

