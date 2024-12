Spotkanie młodych w Tallinie: zachować nadzieję, ufając Bogu

W Tallinie trwa od wczoraj 47. Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. Jeszcze nigdy tak wielu młodych chrześcijan nie przybyło do stolicy Estonii – powiedział na powitanie miejscowy arcybiskup luterański Urmas Viilma.

Krzysztof Bronk - Watykan

W spotkaniu uczestniczy ponad tysiąc Polaków. Jak mówi brat Marek, jest to dla nich okazja, aby spotkać się z chrześcijanami innych wyznań. Estonia jest bowiem krajem o silnej tradycji protestanckiej.

Wiara daje nadzieję nawet w czasie wojny

Spotkanie w Tallinie potrwa do 1 stycznia. Jak zawsze podstawą do wspólnych refleksji jest list przeora wspólnoty. W tym roku dotyczy on nadziei i, jak wyznał brat Matthew, został napisany pod wpływem spotkań z młodymi chrześcijanami, którzy żyją w strefach wojennych i dzięki swej wierze, dzięki prostemu zaufaniu Bogu zachowują nadzieję w bardzo trudnych realiach życia.

Maryja przypomina, że Bóg strąca władców

Podczas modlitwy na otwarcie spotkania w Tallinie brat Matthew zachęcił młodych, by modlili się kantykiem Magnificat, w którym Maryja mówi, że Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. „Jej wizja to świat sprawiedliwości i pokoju, w którym nikt nie pozostaje bez pomocy. Kiedy słyszę te słowa, coś we mnie ośmiela się wierzyć, że sytuacja może ulec zmianie, a moja nadzieja odnawia się” - powiedział przeor wspólnoty, prosząc młodych, by pamiętali o tych, którzy żyją w reżimach opresyjnych, pragnąc sprawiedliwości i pokoju.