Siostry w Zambii wdrażają ekologiczne rolnictwo

W następstwie suszy spowodowanej zmianami klimatycznymi w Afryce, Siostry Ducha Świętego realizują projekt obejmujący uprawy rolne i hodowlę drobiu, które są tak prowadzone, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Sandra Kunda

Starając się żyć i promować „Laudato si'”, encyklikę papieża Franciszka, która koncentruje się na trosce o nasz wspólny dom, Siostry Ducha Świętego w dystrykcie Mazabuka w Zambii, wspierane przez Fundację Conrada Hiltona, wdrażają ekologiczny projekt rolniczy. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i odpowiednią adaptację obszaru Magoye. W praktyce projekt w regionie Mazabuka jest holistycznym wysiłkiem wdrażania zintegrowanych praktyk rolniczych w celu stworzenia wytrzymałego i ekologicznego systemu rolniczego. Jedną z jego czołowych działań jest hodowla ryb, która zapewniła lokalnej społeczności niezawodne źródło białka, generując jednocześnie dochód wspierający inne działania tego projektu. Stawy rybne są zarządzane przy użyciu zrównoważonych metod, które minimalizują wpływ na środowisko i promują bioróżnorodność.

Zaopatrzenie w wodę, mięso i jaja

Gospodarowanie zasobami wodnymi, to kolejny element projektu. Zastosowanie systemów nawadniania kropelkowego zapewniło efektywne wykorzystanie wody, co jest szczególnie ważne w suchym klimacie Mazabuki. Zastosowane systemy zmniejszają marnotrawstwo wody i zapewniają, że uprawy otrzymują odpowiednie nawodnienie, którego potrzebują do wzrostu, zwiększając w ten sposób wydajność rolnictwa i odporność na suszę.

Fermy drobiu i trzody chlewnej również odniosły duży sukces, przyczyniając się do dywersyfikacji produkcji rolnej. Inicjatywy te nie tylko poprawiły bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniając stałe dostawy mięsa i jaj, ale także wygenerowały dodatkowe źródła przychodów, które wspierają trwałość projektu. Ferma drobiu jest zarządzana z myślą o dobrostanie zwierząt i zrównoważonym rozwoju środowiska, wykorzystując paszę organiczną i wdrażając praktyki zarządzania odpadami, które zmniejszają zanieczyszczenie.

Kury nioski na farmie Sióstr Ducha Świętego w Zambii

Program szkoleniowy dla studentów i kobiet

Siostra Junza Mwangani zarządza projektem i przedstawia jego wyniki oraz plany na przyszłość: „Obecnie współpracujemy z czterema innymi zgromadzeniami, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, a każde zgromadzenie współpracuje z 15 kobietami, w sumie jest ich 70”. Podkreśla, że kamieniem węgielnym projektu jest kompleksowy program szkoleniowy dla studentów i kobiet: „Poprzez edukację kobiet i młodych ludzi w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych nasz projekt promuje kulturę zrównoważonego rozwoju, która przyniesie korzyści społeczności dla przyszłych pokoleń. Program szkoleniowy obejmuje szeroki zakres tematów, w tym rolnictwo ekologiczne, energię odnawialną i techniki ochrony przyrody. Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie i są zachęcani do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań związanych z rolnictwem”. Siostra Junza dodaje, że projekt odnotował ogromny wzrost zainteresowania i sukces w zakresie praktyk przyjaznych dla środowiska; przyniósł zatem korzyści dla środowiska, ale także wzmocnił lokalną społeczność.

Spuścizna sióstr żyjących Laudato si'

Siostra Jane Wakahiu, wiceprezes ds. programowych i przełożona katolickich sióstr w Fundacji Conrada Hiltona, odwiedziła projekt w Mazabuka i podkreśliła, że prowadzi on do prawdziwego integralnego rozwoju człowieka i uczy, że zawsze można korzystać z zasobów naturalnych zapewnionych przez Boga w taki sposób, aby nikt nie chodził głodny. Siostra Wakahiu wyraziła zadowolenie z postępów osiągniętych dzięki projektowi, który nie tylko przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego lokalnej społeczności, ale także do szerszej walki ze zmianami klimatycznymi. „Projekty takie jak ten są prawdziwym świadectwem tego, że siostry żyją wizją Laudato si' papieża Franciszka” - zauważa s. Wakahiu. Projekt Mazabuka jest zatem latarnią nadziei i postępu w obliczu globalnych wyzwań środowiskowych. Przy stałym wsparciu Fundacji Hiltona i innych zainteresowanych stron, może on służyć jako model dla podobnych inicjatyw w Zambii.

Kukurydza ozima uprawiana na farmie sióstr