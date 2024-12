Różnorodność Kościoła w centrum spotkania Taizé w Tallinie

Od 28 grudnia do 1 stycznia stolica Estonii jest gospodarzem 47. Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez Wspólnotę z Taizé. Bp Philippe Jourdan, biskup Tallina, mówi o sile świadectwa dawanego przez młodych Europejczyków młodym Estończykom, którzy żyją w zsekularyzowanym społeczeństwie w środku wojny między Rosją a Ukrainą.

Vatican News

Od września 2024 r. bp Philippe Jourdan jest pierwszym biskupem Tallina w Estonii. Omawia on znaczenie obecnego europejskiego spotkania ludzi młodych organizowanego przez Wspólnotę z Taizé, które potrwa do 1 stycznia 2025 r. W przesłaniu skierowanym do młodych ludzi 28 grudnia, Papież powiedział, że „spotkanie w duchu dzielenia się i braterstwa jest tym ważniejsze w dzisiejszym kontekście, kiedy nasz świat przechodzi poważne próby”.

Świadectwo wiary w zlaicyzowanym świecie

W rozmowie z mediami watykańskimi, bp Jourdan przypomniał, że w Estonii nigdy nie było pielgrzymki ani spotkania młodych na taką skalę, zwłaszcza w Tallinie. „Dla nas to wielka radość widzieć tysiące młodych chrześcijan przybywających tutaj, ponieważ Estonia jest bardzo zlaicyzowanym krajem” - dodał.

Hierarcha wskazuje, że młodzi Estończycy – będący katolikami, luteranami czy prawosławnymi – w swoich szkołach czy klasach, są często jedynymi chrześcijanami. Widok młodych wierzących jest wielką zachętą, tym bardziej, że na spotkanie Taizé do stolicy Estonii, przyjechała nawet młodzież z Hongkongu.

Przesłanie solidarności i optymizmu

Bp Philippe Jourdan dodaje, że życie Estończyków odbywa się dziś w rytmie wojny na Ukrainie. Intencja pokoju była także obecna podczas modlitw ostatnich dni. Wybrzmiały również świadectwa młodych Ukraińców. „Przesłanie Taizé w obecnej sytuacji jest jak balsam, ponieważ to społeczeństwo żyje w niepokoju” - powiedział.

Zainteresowanie wizją chrześcijaństwa

Biskup Tallina, mówiąc o owocach spotkania, wskazał na fakt, że młodzi ludzie poczują się zachęceni i pokrzepieni przykładem innych; tych, którzy przybyli z daleka, aby być razem i trwać na modlitwie. Miejscowa młodzież jest bardzo szczęśliwa, bowiem może doświadczać uniwersalności chrześcijaństwa. Dodaje także, że jest wielu młodych Estończyków, którzy nie są członkami Kościoła, ale są zainteresowani tym, co widzą – wizją chrześcijaństwa.