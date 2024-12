Ponowne otwarcie katedry Notre Dame w Paryżu. Znów biją dzwony nadziei

Około 50 głów państw z całego świata uczestniczyło w oficjalnej, państwowej uroczystości ponownego otwarcia paryskiej katedry Notre Dame ponad pięć lat po pożarze świątyni. Papież Franciszek w przesłaniu do arcybiskupa Paryża wyraził radość i podziękowanie władzom i robotnikom za uratowanie tego arcydzieła przed zniszczeniem.

Vatican News

Bicie dzwonów katedry Notre Dame krótko po godzinie 19 ogłosiło Paryżowi, Francji i światu, że słynna katolicka świątynia, symbol katolickiej Francji, ponownie otwiera się po niszczycielskim pożarze 15 kwietnia 2019 roku.

„Notre Dame! Otwórz swoje drzwi!”

„Notre Dame! Otwórz swoje drzwi ku wspólnej radości dzieci Bożych!” - wołał arcybiskup Paryża Laurent Ulrich. Następnie trzykrotnie uderzał pastorałem w drzwi świątyni. I ponownie wołał: „Notre Dame! Otwórz swe drzwi, byśmy ujrzeli miłość, prawdę, sprawiedliwość i pokój”.

Po kolejnym uderzeniu w drzwi katedry arcybiskup zawołał po raz trzeci: „Notre Dame, świadku nadziei! Otwórz swoje drzwi, aby światło łaski spłynęło na nas i by nasze oczy uradowały się zwycięstwem zmartwychwstania!”

Drzwi zostały otwarte, a arcybiskup wraz z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem i jego małżonką Brigitte Macron przy dźwiękach pieśni sławiącej Maryję weszli do lśniącej bielą kamienia, odbudowanej katedry, gdzie czekali już przybyli na uroczystość goście.

Chwilę później oklaskami podziękowali zastępom strażaków, którzy przed pięciu laty gasili świątynię, a także pracującym przy jej odbudowie: architektom, stolarzom, murarzom, konserwatorom sztuki i wielu innym. Wszyscy zostali zaproszeni do środka, a na fasadzie katedry pojawił się wielki napis „Merci”.

Dzwony Notre Dame muzyką nadziei dla Francji i świata

Na uroczystości państwowe, z udziałem około 50 głów państw z całego świata przybył m.in. prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, książę Walii William, amerykański prezydent-elekt Donald Trump. Pojawiło się też wielu ludzi kultury i sztuki.

Około godziny 18.30 na plac przed katedrą przybył prezydent Francji Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron oraz arcybiskup Paryża Laurent Ulrich. Obecni byli również m.in. poprzedni prezydenci - Nicolas Sarkozy oraz François Hollande.

Przemówienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sobotni wieczór rozpoczęło dwudniowe uroczystości otwarcia paryskiej Katedry Notre Dame, odnowionej po pożarze, który mocno uszkodził gmach przed pięcioma laty.

„Zanim zaczniemy liturgię, chcę złożyć podziękowania dla każdego, który uratował i odbudował Notre Dame de Paris. Dziękuję każdemu, kto przybył na ten moment ważny dla katolików Paryża, Francji i Całego świata. Dzwony Notre Dame dzwonią znowu. To wspaniała muzyka nadziei. Nie tylko dla Francji, ale ludzi całego świata” - mówił prezydent Francji

Jak przypomniał, dźwięk tych dzwonów towarzyszył wielu historycznym wydarzeniom i przywódcom od Ludwika XIV, Napoleona po de Gaulle’a, inspirował artystów, jak Victora Hugo, który napisał „Katedrę Marii Panny w Paryżu”.

Macron przypomniał dramatyczne chwile po pożarze i pytania, co dalej z katedrą. Aż wreszcie nadeszły pocieszające informacje, że katedrę będzie można odbudować, że nie ma ryzyka, iż zniknie z mapy Paryża.

Prezydent Francji dodał, że los odbudowanej katedry pokazuje, jak ważne jest braterstwo ludzi zjednoczonych we wspólnym dobrym celu.

„Dzwony zadzwoniły, organy zagrają, wierni wkrótce zaczną się tu modlić. Niech Żyje Notre Dame de Paris. Niech żyje Francja” - zakończył Emmanuel Macron.

Religijna ceremonia otwarcia świątyni zaplanowana jest na niedzielę 8 grudnia. O godzinie 10.30 w katedrze zostanie odprawiona Msza św. inauguracyjna, podczas którego dokonana zostanie konsekracja głównego ołtarza. We mszy św. weźmie udział ok. 170 biskupów, księża, wierni.

Przesłanie od Papieża Franciszka

Arcybiskup Paryża Lurent Ulrich podziękował strażakom i ratownikom, którzy uratowali katedrę oraz tym, którzy ją odbudowali. Dziękował również władzom państwowym za doprowadzenie do odbudowy świątyni w ciągu pięciu lat, a także Francuzom i ludziom na całym świecie, którzy składali ofiary na odbudowę katedry. Ta hojność pokazuje, że wspólna praca może stworzyć sieć pokoju i pomocy innym.

Papież Franciszek przekazał swoje przesłanie na tę uroczystość na ręce arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha.

„Z wielką radością łączę się w myślach i modlitwie z Tobą, jak również ze wszystkimi zgromadzonymi wiernymi i wszystkimi obecnymi w tym uroczystym dniu, w którym wasza katedra została ponownie otwarta dla kultu. Pamięć o straszliwym pożarze, który poważnie uszkodził budynek pięć lat temu, jest wciąż żywa w nas wszystkich. Czuliśmy ścisk w naszych sercach, widząc ryzyko zniknięcia arcydzieła chrześcijańskiej wiary i architektury, wielowiekowego świadectwa waszej narodowej historii. Dziś smutek i żałoba ustępują miejsca radości, świętowaniu i uwielbieniu” - napisał Papież.

W przesłaniu podziękował wszystkim, którym zawdzięczamy ocalenie i odbudowę świątyni, począwszy d strażaków, przez władze publiczne po donatorów z całego świata. Podkreślił symboliczną i sakralną wartość tego budynku.

Znak odnowy Kościoła we Francji

Papież złożył hołd wielu grupom zawodowym, które ofiarnie pracowały na rzecz przywrócenia świetności Notre Dame. Podkreślił, że wielu pracowników i rzemieślników zaświadczyło, że doświadczyli tej przygody renowacji jako autentycznej duchowej podróży.

„Niech zatem odrodzenie tego godnego podziwu kościoła będzie proroczym znakiem odnowy Kościoła we Francji. Zachęcam wszystkich ochrzczonych, którzy z radością wejdą do tej katedry, aby poczuli słuszną dumę i odzyskali swoje dziedzictwo wiary” - napisał Papież. „Drodzy wierni Paryża i Francji, to mieszkanie, które zamieszkuje nasz Ojciec w niebie, należy do was: jesteście jego żywymi kamieniami” - dodał Ojciec Święty i wezwał wiernych do ponownego odkrycia ogromnej miłości Boga-człowieka.

„Przyzywając opieki Matki Bożej Paryskiej nad Kościołem we Francji i nad całym ludem Francji, z całego serca udzielam błogosławieństwa zarówno jej, jak i wszystkim obecnym” - zakończył Franciszek.