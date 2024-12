Mozaiki w Monreale w nowym świetle

Zaprezentowano nowe oświetlenie katedry w Monreale na Sycylii, jednego z największych arcydzieł sztuki normańskiej. Uwydatnia ono niezwykłe piękno mozaik, dając pielgrzymom i zwiedzającym zupełnie nowe wrażenia wizualne.

Vatican News

Od ponad 800 lat każdy, kto choć raz wszedł do katedry Santa Maria Nuova w Monreale, nie może zapomnieć zachwytu, jaki wzbudziły w nim złote mozaiki pokrywające ściany całego budynku.

Katedra w Monreale

Ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych mozaiki

Na imponującej powierzchni 6340 metrów kwadratowych mozaik, drugich co do wielkości na świecie po bazylice Hagia Sophia w Stambule, przedstawiono kluczowe epizody historii świętej: od Stworzenia po Wniebowstąpienie Chrystusa.

Innowacja technologiczna i doskonałość artystyczna

Emocje są teraz wzmocnione i spotęgowane dzięki nowemu oświetleniu LED, które zastąpiło poprzedni system halogenowy, droższy w utrzymaniu i mniej skuteczny w prawidłowym odwzorowaniu kolorów i tekstury.

Projekt, zrealizowany w ciągu półtora roku przez firmę Zumtobel, łączy w sobie innowacje techniczne i doskonałość artystyczną, podkreślając niezwykłe piękno mozaik katedry i zapewniając odwiedzającym zupełnie nowe wrażenia wizualne.

Katedra w Monreale

Od ciemności do światła, wezwanie do Boga

Nowa instalacja pozwala modulować światło w zależności od różnych potrzeb: od uroczystości liturgicznych po wizyty turystyczne. Pozwala też na wydobycie mocy blasku złotych mozaik z ciemności, stanowiąc tym samym przypomnienie o mocy Boga.

Katedra w Monreale

Głoszenie piękna wiary: Chrystus jest jedynym światłem

„Cała katedra jest przybytkiem światła”, wyjaśnia proboszcz ks. Nicola Gaglio: „Każdy obraz wyłania się z morza złotego błogosławieństwa, obmywany przez fale boskiego światła”.

„Katedra jest nie tylko zabytkiem o niezwykłej urodzie, który wzbudza podziw u tych, którzy ją odwiedzają - dodaje z kolei abp Gualtiero Isacchi - ale przede wszystkim wielkim głosicielem piękna wiary chrześcijańskiej. Troska o nią jest nie tylko obowiązkiem, ale pragnieniem wspólnoty chrześcijańskiej, aby powiedzieć współczesnym ludziom, że Chrystus jest jedynym światłem”.

Katedra w Monreale

Renowacja

Z okazji inauguracji nowego oświetlenia zaprezentowano też ostatnie ważne interwencje konserwatorskie. Dzięki umocowaniu luźnych kawałków mozaiki, usunięciu nagromadzonych przez lata warstw brudu, zapewniono zachowanie tego unikalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Połączenie stylów

Monumentalny kompleks religijny Monreale, zbudowany na zlecenie Wilhelma II i ukończony w 1172 r., składa się z katedry, klasztoru benedyktynów i pałacu królewskiego. Jest to jeden z największych skarbów Sycylii, wspaniałe połączenie stylów architektonicznych i wyraz kulturowej współzależności, którą udało się stworzyć w basenie Morza Śródziemnego. Ci, którzy do niego wchodzą, są nie tylko zachwyceni estetycznym pięknem form, ale przeżywają duchowe doświadczenie, które dotyka serca i zachęca do podniesienia wzroku w górę. Spojrzenie Chrystusa Pantokratora, jednocześnie przyjazne i przenikliwe, dociera i angażuje wszystkich, którzy się z Nim spotykają, zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Katedra w Monreale

Wykonanie całego mozaikowego dzieła w latach 1177-1183 wymagało zatrudnienia kilku zespołów rzemieślników. Większość z nich przybyła na Sycylię bezpośrednio z Bizancjum. Cykl podąża za precyzyjną logiką teologiczną i ikonograficzną: od scen ze Starego i Nowego Testamentu, przez celebrację Kościoła, z historiami świętych Piotra i Pawła, po chwałę Chrystusa wśród biblijnych proroków i królów, patriarchów, świętych, apostołów, aniołów, archaniołów i Maryi Panny.