Ks. Kryża dziękuje papieżowi za pamięć o Kościele na Wschodzie: nasza solidarność robi różnicę

„Papieskie błogosławieństwo i słowa wsparcia dla organizowanej przez nas zbiórki na pomoc Kościołowi na Wschodzie mają ogromne znaczenie” – podkreśla ks. Leszek Kryża SChr. Przypomina, że każdy gest solidarności robi różnicę. Szef Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który działa przy KEP, odniósł się tym samym do pozdrowień Franciszka wypowiedzianych na audiencji środowej. Przypomniał, że Kościół w krajach byłego Związku Sowieckiego wciąż potrzebuje naszej modlitwy i wsparcia materialnego.

Beata Zajączkowska – Watykan

W pozdrowieniu do Polaków Franciszek przypomniał, że „w najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie XXV Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Udzielając swego błogosławieństwa, Ojciec Święty podziękował „wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy Kościół, a szczególnie na udręczonej wojną Ukrainie”.

Modlitwa, pomoc, wdzięczność

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu, zarówno w Polsce, jak i na placówkach polonijnych. Tymczasem na wschodnią granicą jest to dzień wdzięczności i modlitwy za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.

„To jest bardzo ważny dzień, ponieważ na nowo uświadamia nam powszechność i różnorodność Kościoła, który ciągle jeszcze się rozwija w krajach byłego Związku Sowieckiego. Jest to też okazja do tego, aby modlitwą i ofiarą wesprzeć tych, którzy ten Kościół tworzą i podejmują szereg inicjatyw, niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Kryża. Chrystusowiec przypomniał, że dzięki otrzymywanemu wsparciu projekty realizowane są aktualnie we wszystkich krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej (Armenia, Azerbejdżan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Kazachstan, Mołdawia (również Naddniestrze), Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja), ze szczególnym uwzględnieniem udręczonej wojną Ukrainy.

Niedzielna zbiórka będzie jubileuszowa

Jubileuszowa zbiórka nadziei

Niedzielna zbiórka będzie jubileuszowa. Jak szacuje ks. Kryża, przez ćwierć wieku udało się zrealizować ok. 5 tys. różnych projektów pomocowych, na które przekazano ok. 70 mln złotych, przekazanych z hojności ludzkich serc. Tylko w mijającym 2024 roku, zrealizowano 186 projektów i próśb nadesłanych z różnych krajów na Wschodzie, na kwotę 2 mln 604 tys. złotych. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie stawia na przejrzystość i skuteczność, dlatego też pomoc przekazywana jest wiarygodnymi kanałami, przez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak np. Cartias Spes Ukraina.

Tylko w tym roku do cierpiących Ukraińców trafiło wsparcie wysokości 1 204 907 złotych. „Środki te przeznaczone zostały na pomoc w funkcjonowaniu domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych. Pomogliśmy też w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, które dzięki temu mogły, choć na chwilę oderwać się od wojennej rzeczywistości. Wspieramy też finansowo programy służące aktywizacji i pomocy duchowej i psychologicznej ludzi dotkniętych traumą wojny a szczególnie dzieci” – wylicza ks. Kryża. Na uwagę zasługuje cykliczna akcja „Anioły radości”, specjalny program dedykowany dzieciom doświadczonym przez wojnę. Wsparcie trafia też do dorosłych. Dzięki zbiórkom przywracającym nadzieję może funkcjonować ośrodek rehabilitacji fizycznej i duchowej w Chmielnickim, szwalnia w wiosce pod Iziumem i wiele innych. Tylko w tym roku na Ukrainę udało się zorganizować 26 transportów z pomocą humanitarną. Do potrzebujących trafiła m.in. żywność, artykuły medyczne, środki czystości, a także generatory prądotwórcze i proste piecyki do ogrzewania. „Ludzie są bardzo wdzięczni zarówno za naszą pomoc, jak i to, że do nich przyjeżdżamy. Ta obecność ma ogromne znaczenie” – podkreśla ks. Kryża.

Papież o wspaciu Kościoła na Wschodzie

Wielość potrzeb i kreatywna pomoc

Dzięki środkom pozyskiwanym m.in. dzięki adwentowej zbiórce, na Wschodzie wspierane są prowadzone przez Kościół świetlice, przedszkola, domy dziecka, domy seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie, służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. „Pomogliśmy m.in. w organizacji letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży. Wsparciem objęliśmy 33 grupy z Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii, jak wspominają organizujące ten wypoczynek siostry czy kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też spokoju i regularnego jedzenia!” – mówi ks. Kryża. Przy współpracy z Górnośląskim Odziałem „Wspólnota Polska”, do najstarszych rodaków na Ziemi Lwowskiej trafiły paczki żywnościowe, a niezbędne artykuły otrzymały Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”. Kierowany przez chrystusowca zespół włącza się też w akcję „Podaruj znicz na Kresy”.

Dzięki finansowemu wsparciu Polaków działa szwalnia na wiosce pod Iziumem

Stypendia dla studentów i pomoc liturgiczna

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie pamięta też o tych, którzy ze Wschodu przyjechali do Polski, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Armenii, poprzez wypłacanie stypendiów. Świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie. „Chodzi o zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych” – mówi ks. Kryża. Wciąż ważną część wydatków stanowią dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i salek katechetycznych.

Ocalić od zapomnienia

Ks. Kryża z dumą podkreśla, że udało się wydać pierwsze tomy leksykonu ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Zauważa, jest to bardzo ważne dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia, to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw. „pierestrojce”.

Ofiary na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie można wpłacać również na konto:

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie,

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. Warszawa

Wpłaty w PLN i SWIFT CODE: WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

.