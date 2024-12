Kard. Ryś na jubileuszu Nazaretanek: trudno o bardziej potrzebny charyzmat niż wasz

Trudno jest w Kościele o bardziej potrzebny charyzmat w tej chwili niż wasz. Większość dzisiejszych sporów cywilizacyjnych to są spory o rodzinę - powiedział metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rzymie inaugurującej obchody 150-lecia istnienia. Uczestniczyły przedstawicielki z całego świata.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

„Większość naszych rozeznawań dotyczących ewangelizacji, sprowadza się do rodziny - wskazał kard. Grzegorz Ryś. - Mówi się albo o kryzysie rodziny, albo o dramacie rodziny, albo, na szczęście są jeszcze takie miejsca na świecie, gdzie mówi się jak rodzina się piękna, jak działa cudownie, wspaniale, przez rodzinę dokonuje się przekaz wiary, wszystkich wartości”.

„Tym bardziej widzimy jak ta rodzina jest potrzebna i wtedy rodzą się w nas pytania, co zrobić, kiedy rodzina nie funkcjonuje. To jest wasze pytanie, wasz charyzmat - troska o rodzinę, bycie z rodziną” - zaznaczył metropolita łódzki i dodał, że skuteczność posługiwania rodzinom zależy od doświadczenia rodziny w zgromadzeniu.

Nawiązując do liturgii Słowa z I niedzieli adwentu, kard. Ryś wskazał na kilka wskazówek płynących z niej na jubileusz Nazaretanek. „Nabierzcie ducha, podnieście głowy, byście mogły stać. Czuwajcie, modląc się w każdym czasie. I uważajcie na siebie, żeby wasze serca nie były ociężałe” – wskazał.

Eucharystia była sprawowana jako dziękczynienie za wszystkie łaski i błogosławieństwa otrzymane w ciągu minionych 150 lat przez zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jednocześnie była prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w wypełnianiu misji w Kościele.

Przełożona Generalna dziękuje siostrom i rodzinom, którym służą

„Jesteśmy wdzięczne, że mamy możliwość służyć wam, służyć rodzinom” – powiedziała w rozmowie z serwisem Vatican News s. Angela Marie Mazzeo, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W rozpoczynającym się roku Jubileuszowym 150-lecia zgromadzenia poprosiła o modlitwę w intencji sióstr, „abyśmy mogły nadal wykonywać dzieło Boże, szukać Jego woli i podążać za wskazówkami, które zostawiła nam nasza Matka Założycielka i zawsze być dla rodzin”.

Jednocześnie Matka Mazzeo zwróciła się do sióstr mówiąc: „Moje pierwsze słowa do was to Dziękuję. Dziękuję za wszystko, co robicie, za bycie częścią Nazaretu, za bycie córkami Nazaretu i córkami Błogosławionej Maryi od Jezusa Dobrego Pasterza. I chciałbym tylko zachęcić was do odnowienia waszej gorliwości dla misji, do poszukiwania woli Bożej i podążania za przykładem Matki Założycielki, a nawet naszych Sióstr Męczennic z Nowogródka, pod względem oddania wszystkiego ze względu na Boga. Dziękuję i idźmy naprzód” – powiedziała Przełożona Generalna.

150 lat Nazaretanek

Obchody jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu rozpoczęły się w pierwszą niedzielą Adwentu i potrwają do pierwszej niedzieli Adwentu 2025 roku. Wpisują się również w obchody Jubileuszu Roku Świętego, które rozpoczną się w Kościele powszechnym 24 grudnia 2024 r. Siostry będą m.in. uczestniczyć w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz w uroczystym wprowadzeniu relikwii błogosławionych nazaretanek – Męczennic z Nowogródka – do Mauzoleum Nowych Męczenników w Bazylice Świętego Bartłomieja w Rzymie.

Obchody jubileuszowe obejmą wszystkie kraje, w których posługują Nazaretanki. Zaplanowano szereg wydarzeń, w tym konferencje, rekolekcje, pielgrzymki oraz koncerty.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, założone przez błogosławioną Marię Franciszkę Siedliską, powstało w I niedzielę Adwentu 1875 roku. Misja Założycielki koncentrowała się na niesieniu pomocy rodzinie. Od początku swojej działalności Nazaretanki z zaangażowaniem służyły rodzinom, prowadząc szkoły, przedszkola, szpitale oraz domy dziecka. Dziś siostry działają na pięciu kontynentach, w 14 krajach, kontynuując misję wspierania rodzin w ich różnorodnych potrzebach.