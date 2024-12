Kard. Pizzaballa odwiedził chrześcijan w Gazie

W niedzielę Łaciński Patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa udał się do Strefy Gazy i odprawił Mszę św. w tamtejszej katolickiej parafii Świętej Rodziny. „Jesteśmy z was dumni, ponieważ pozostaliście tymi, kim jesteście: chrześcijanami z Jezusem” – mówił podczas spotkania z grupą chrześcijan, która nie opuściła tego terytorium, pomimo wojny.

Roberto Cetera, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Cały świat jest z wami” – zapewnił kard. Pizzaballa niewielką wspólnotę chrześcijan ze Strefy Gazy, z którą spotkał się podczas niedzielnej Mszy świętej i która od 14 miesięcy chroni się w budynkach parafii. Była to druga wizyta, jaką udało mu się złożyć w Gazie u pozostającego tam włoskiego proboszcza ks. Gabriela Romanelliego – po raz pierwszy udał się tam 16 maja. Hierarcha wyruszył z Jerozolimy do Gazy o świcie, jednak ze względów bezpieczeństwa o jego wizycie poinformowano dopiero gdy przybył do lokalnej wspólnoty.

„Jesteście światłem naszegoKościoła”

Podczas Mszy świętej, odprawianej w białych szatach liturgicznych, jako antycypacja świąt Bożego Narodzenia, kard. Pizzaballa udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży. Zaś w homilii wyraził uznanie dla wytrwałości chrześcijan pozostających w Gazie. „Jesteście światłem naszego Kościoła a Boże Narodzenie jest właśnie świętem Światłości”, mówił, zapewniając, że Jezus pozostaje blisko nich. „Jesteśmy z was dumni, nie z powodu czegoś wyjątkowego, ale dlatego, że pozostaliście tymi, kim jesteście: chrześcijanami z Jezusem” – dodał i podkreślił, że ta pozostająca w Gazie niewielka wspólnota swoim przykładem może nieść całemu światu światło Chrystusa.

„Wojna się skończy, a my odbudujemy się na nowo, ale musimy strzec naszych serc, aby być zdolnymi do odbudowy. Kochamy was, więc nigdy się nie lękajcie i nigdy się nie poddawajcie” – powiedział hierarcha.

Pasterka w Betlejem

W noc Bożego Narodzenia, Łaciński Patriarcha Jerozolimy będzie przewodniczył Pasterce, sprawowanej w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Betlejem, wybudowanej nad Grotą Narodzenia.