Kard. Dziwisz przekazał relikwie św. Jana Pawła II katolikom z Lombardii

Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał w Rzymie relikwie ex sanguinis św. Jana Pawła II Jednostce Duszpasterskiej z Cremy w Lombardii, która przyjęła za patrona Papieża Polaka.

Vatican News

Uroczystość przekazania relikwii odbyła się 6 grudnia w Domu Polskim w Rzymie w przededniu konsystorza zwołanego przez Papieża Franciszka w celu nałożenia biretów nowo mianowanym kardynałom.

Z tej okazji do Rzymu przybył m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz św. Jana Pawła II. To on przekazał Jednostce Duszpasterskiej w Cremonie (w regionie Lombardia), relikwie ex sanguinis świętego Papieża Polaka. Łaciński termin ex sanguinis oznacza relikwie krwi. Odebrał je w imieniu wspólnoty z Cremy diakon Antonio Andronico.

Dla wiernych z Cremy przekazanie relikwii św. Jana Pawła II ma ogromne znaczenie. Jak informuje miejscowa diecezjalna gazeta „Il Nuovo Torrazzo”, Jednostka Duszpasterska z Cremy, która skupia parafie San Bernardino, Vergonzana i Castelnuovo zdecydowała o przybraniu imienia św. Jana Pawła II.

Ten „gigant wiary” i pasterz Kościoła powszechnego naznaczył dzieciństwo i młodość wielu członków Jednostki Duszpasterskiej - informuje „Il Nuovo Torrazzo“. Jan Paweł II odwiedził Cremonę w 1992 roku, a pamięć o wizycie papieża wciąż jest żywa w tamtejszym środowisku.

W październiku bieżącego roku Jednostka Duszpasterska z Cremony wystąpiła do kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przekazanie relikwii, na co ten wyraził zgodę.

W najbliższych dniach przekazana relikwia św. Jana Pawła II ma zostać intronizowana w kościele San Bernardino w celu oddania jej czci przez wiernych. Ustalone mają zostać również zasady pielgrzymowania relikwii do innych kościołów Jednostki Duszpasterskiej.

Jak informuje diecezjalna gazeta, kard. Stanisław Dziwisz został zaproszony do odwiedzenia Cremony. Wyraził on radość z powodu czci, jaką cieszy się postać Jana Pawła II w Cremonie i zapewnił o modlitwę za tamtejszą wspólnotę wiernych.