Goa: kard. Tagle na spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego

„Miłość chrześcijańska przekracza granice” – mówił kard. Louis Antonio Tagle na spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Odbywa się ono w indyjskim Goa i ma na celu wytyczenie nowych dróg działania na najbliższe lata. Wydarzenie, które potrwa do 6 grudnia, przebiega pod hasłem: „Podążać razem na spotkanie nowych granic”.

Vatican News

W swoim wystąpieniu pro-prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji zdefiniował termin – granica. Podkreślił, że nie chodzi tylko o granice fizyczne, ale również te, które obejmują wymiar społeczny, historyczny, kulturowy, religijny i etniczny. Wskazał, że to rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie dla misji Kościoła i prowadzenia przez niego inkulturacji Ewangelii. Przypomniał jednocześnie, że „miłość chrześcijańska przekracza wszelkie granice”, a nową granicą do eksplorowania jest aktualnie „synodalność”.

Być światłem w mrokach świata

Spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego zbiegło się z wystawieniem na Goa relikwii św. Franciszka Ksawerego, wielkiego misjonarza Azji. Nawiązując do tego wydarzenia, które odbywa się raz na dziesięć lat i gromadzi dziesiątki tysięcy wiernych z całych Indii, nuncjusz apostolski w tym kraju, abp Leopoldo Girelli, podkreślił, że ewangelizacja pozostaje kluczowym wyzwaniem stowarzyszeń życia apostolskiego, które musi być czytane na nowo w świetle wskazówek synodalnych. Arcybiskup Goa, Filipe Neri Faroo, określił misję stowarzyszeń jako „bycie światłem w świecie, który ogrania coraz większy mrok”.

Ewangelizacja społeczeństw

Spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego organizowane jest przez Stowarzyszenie Misjonarzy św. Franciszka Ksawerego, popularnie zwane stowarzyszeniem z Pilar. Zostało ono założone w 1887 roku w Indiach, a jego głównym charyzmatem jest szeroko rozumiana ewangelizacja, nie tylko indywidualnego człowieka, ale całych społeczeństw. W czasie spotkania w Goa wskazano na wyjątkową rolę jaką członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego odgrywają w prowadzeniu misji ad gentes, szczególnie na terytoriach niechrześcijańskich. Przypomniano, że postrzegani są jako pionierzy ewangelizacji - po ustanowieniu wspólnoty i struktury w danym regionie, przenoszą się tam, gdzie potrzeba jest większa, ucieleśniając ducha ciągłego rozwijania misyjnego zasięgu.

Uczestnicy światowego spotkania w Goa podkreślają, że stanowi ono nie tylko doskonałą okazję do docenienia bogatej spuścizny stowarzyszeń życia apostolskiego, ale też do wytyczenia śmiałej ścieżki na przyszłość. Wydarzenie to ma wspierać współpracę i rozwijać innowacyjne podejście do współczesnych wyzwań misyjnych. Ponieważ Kościół zmaga się z rosnącym sekularyzmem, pilnym wyzwaniem pozostaje odnowienie ducha misyjnego i budowanie mostów między kulturami.