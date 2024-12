Ghana: zakonnice prowadzą szkolenia zapobiegające handlowi ludźmi

Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Różańcowej prowadzą program podnoszenia świadomości przeciwko handlowi ludźmi w szkołach na równinach Kwahu Afram, na wschodzie tego afrykańskiego kraju. „Informujemy uczniów o niektórych sztuczkach, których używają sprawcy, aby osiągnąć swoje cele” - powiedziała siostra Joy Abuh, przedstawicielka Sieci Talitha Kum w Ghanie.

Siostra Sylvie Lum Cho MSHR

Program podnoszenia świadomości przeciwko handlowi ludźmi został zorganizowany przez Sieć Talitha Kum, w Donkorkrom, dla szkół w północnym dystrykcie równinnym Kwahu Afram, we wschodnim regionie Ghany, w Afryce Zachodniej. Kurs jest wspierany przez Siostry Misjonarki Matki Bożej Różańcowej, międzynarodowe zgromadzenie zakonne. Misją sióstr jest docieranie do ludzi doświadczających wszelkiego rodzaju trudności, zwłaszcza ubogich, uciskanych i wyzyskiwanych. Kurs jest prowadzony przez siostrę Joy Abuh, przedstawicielkę Talitha Kum w Ghanie.

Siostra Joy Abuh, podczas lekcji pokazała uczniom Gimnazjum św. Michała niektóre sztuczki stosowane przez handlarzy ludźmi

Misjonarka odwiedza szkoły

Siostra Joy jest nigeryjską misjonarką; pracuje jako kapelan szkolny i nauczycielka w Donkorkrom Agricultural Senior High School. Od początku 2024 roku odwiedza szkoły w wioskach w celu podnoszenia świadomości uczniów nt. procederu wykorzystywania przez handlarzy ludźmi. Była już w Michael's Junior High School, Donkorkrom, Atakora Basic School, Donkorkrom, St. Mary's Vocational/Technical Senior High School, Adeemra i Donkorkrom Agricultural Senior High School.

Celem kampanii jest uświadomienie uczniów nt. niepokojącego rozprzestrzeniania się różnych form handlu ludźmi w lokalnych społecznościach. „Edukujemy ich na temat niektórych sztuczek stosowanych przez sprawców, aby osiągnąć swoje cele, takich jak dawanie im fałszywego przekonania, że znajdą pracę w miastach i zaoszczędzą wystarczająco dużo pieniędzy, aby zadbać o swoje rodziny” - powiedziała siostra Joy.

Siostra Joy Abuh w Gimnazjum św. Michała w Donkorkrom

Zakonnica zwróciła również uwagę na niektóre z niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi, począwszy od zmuszania do prostytucji, handlu ulicznego, bycia służącymi bez normowanego czasu pracy, czy tego, co można nazwać „współczesnym niewolnictwem”, braku możliwości chodzenia do szkoły, wbrew woli samych zainteresowanych, na co zespół zwrócił szczególną uwagę uczniów w odwiedzanych szkołach. „Poradziliśmy im, aby byli czujni, a także, aby opiekowali się swoimi braćmi i siostrami, zgłaszając wyznaczonym organom podejrzane przypadki handlu ludźmi, pracy dzieci, wczesnych małżeństw i innych form nadużyć w celu ich ochrony” – podkreśliła misjonarka.

Sieć Talitha Kum w Ghanie

Siostra Joy podzieliła się nadzieją i modlitwą osób konsekrowanych, że pewnego dnia handel ludźmi się skończy, nie tylko w Ghanie, ale we wszystkich częściach świata, gdzie wciąż jest praktykowany. Sieć Talitha Kum Network w Ghanie jest organizacją pozarządową założoną w marcu 2018 roku. W jej skład wchodzą siostry zakonne i zakonnicy, a także osoby świeckie. W Ghanie osoby konsekrowane pracują razem, pod egidą Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych, aby stworzyć wspólny model organizacyjny w celu zwalczania handlu ludźmi i wyzysku, który istnieje na różnych poziomach, poprzez programy informacyjne i uświadamiające prowadzone w szkołach i lokalnych społecznościach, oraz budując świadomość ryzyka opuszczenia wiosek w poszukiwaniu rzekomo „bardziej zielonych pastwisk” w miastach.