Dziś XXV Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Dziś tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu w Polsce obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ta wyjątkowa inicjatywa jest wyrazem solidarności z wiernymi i duszpasterzami w krajach byłego ZSRR. Od 25 lat Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski pomaga wspólnotom w piętnastu krajach. Za inicjatywę podziękował podczas audiencji generalnej Papież Franciszek.

Tomasz Zielenkiewicz

W krajach takich jak Ukraina, Białoruś, Kazachstan czy Litwa Kościół katolicki często zmaga się z niedoborami zasobów, brakiem miejsc kultu i ograniczonym dostępem do duszpasterzy. Mimo tych trudności wspólnoty te aktywnie dbają o rozwój duchowy swoich wiernych. Dzięki wsparciu z Polski, możliwe jest realizowanie projektów remontowych, budowa nowych kościołów, organizacja pomocy charytatywnej oraz dostarczanie niezbędnych artykułów liturgicznych i edukacyjnych.

Centralnym punktem tego dnia jest modlitwa za katolików na Wschodzie. We wszystkich parafiach w Polsce organizowane są też zbiórki środków, które przekazywane są na konkretne potrzeby, takie jak utrzymanie seminariów duchownych, pomoc rodzinom wielodzietnym czy wsparcie dla osób starszych i chorych.

Tegoroczne obchody szczególnie zwracają uwagę na sytuację w Ukrainie, gdzie wojna i kryzys humanitarny dodatkowo komplikują codzienne życie wiernych. Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej poinformował, że przez ostatni udało się zebrać 2,6 mln złotych. „Zrealizowaliśmy 186 projektów. Największą naszą troską jest Ukraina, gdzie trafiło 1,2 mln złotych. To jest spora kwota, ale tam się naprawdę dużo dzieje i potrzeby są absolutnie ogromne. Głównie są to inicjatywy skierowane do konkretnego człowieka, domy seniora, domy dziecka, wszystko po to, żeby ci ludzie mogli w miarę normalnie w tej rzeczywistości funkcjonować i mieli jeszcze odrobinę jakiejś perspektywy i radości” – podkreślił.

Ksiądz Kryża dodał, że pomoc kierowana jest też do 14 innych krajów. „Współorganizujemy między innymi letni wypoczynek dla dzieci, wakacje z Bogiem w różnych krajach, m.in. w Kazachstanie, Uzbekistanie, na dalekiej Syberii. Remontujemy kościoły. Na tę pomoc remontowo-budowlaną wydaliśmy w tym roku już 612 tysięcy złotych. No i oczywiście organizujemy pomoc liturgiczną, do tego też jesteśmy powołani. Jest to zakup tego wszystkiego, co ma służyć kościołowi, a więc tabernakulum, stroje liturgiczne, nagłośnienia. Na ten cel też przeznaczyliśmy w tym roku 425 tys. złotych" - powiedział.

4 grudnia podczas audiencji generalnej papież Franciszek nawiązał do Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie i podziękował Polakom za ofiarność. „Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy Kościół, a szczególnie na udręczonej wojną Ukrainie. Z serca wam błogosławię!” - powiedział Ojciec Święty.

W Kościele w Polsce Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest od 2000 roku. Jest to wyraz troski o tych, którzy potrzebują wsparcia, a zarazem gest jedności w wierze oraz miłości bliźniego.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)