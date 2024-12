Bp Jarecki: niech nowy metropolita kieruje Kościołem warszawskim w duchu synodalnym

2024.12.14 Ingres abp. Adriana Galbasa do archidiecezji warszawskiej (@EpiskopatNews)

W trakcie mszy świętej podczas ingresu arcybiskupa Adriana Galbasa do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki powitał nowego pasterza Kościoła warszawskiego. Podziękował też za 18 lat posługi kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi.

Vatican News

Biskup Piotr Jarecki witał 14 grudnia nowego metropolitę warszawskiego, arcybiskupa Adriana Galbasa podczas jego ingresu do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

(archidiecezja warszawska)

„Witaj w domu”

„Zasiadł ksiądz arcybiskup na katedrze arcybiskupa warszawskiego jako symbolu pierwszego nauczyciela wiary i moralności chrześcijańskiej, szafarza sakramentów, czyli uświęciciela i przewodnika w miłości okazywanej najbardziej potrzebującym. Witaj w domu. W Kościele partykularnym naszej stolicy” - mówił do nowego metropolity biskup Piotr Jarecki.

„Życzymy by ksiądz arcybiskup jak najlepiej ten Kościół poznał, szczerze go pokochał i pokierował nim w duchu synodalnym, nie rezygnując z nikogo w prowadzonej misji ewangelizacyjnej” - dodał.

Jednocześnie bp Jarecki życzył nowemu metropolicie, by Kościół warszawski pod jego przewodnictwem stawał się coraz bardziej misyjnym, szczególnie - jak podkreślił misyjnym „ad intra”. „By w tym domu była rodzinna atmosfera, by nikt nie był zbytnio preferowany czy pomijany, byśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę sióstr i braci równych w godności na mocy chrztu świętego” - dodawał bp Jarecki.

Wyróżnione 14/12/2024 Abp Galbas: chciałbym, aby Kościół w Warszawie płonął jak ogień, oświetlał i rozgrzewał Moim pierwszym zadaniem jest umacnianie wierzących. Chciałbym jednak, żeby przyjęci przez biskupa Warszawy poczuli się także niewierzący, niedowierzający czy wierzący inaczej. ...

Przesłanie nadziei

„Witamy w przededniu roku poświęconego nadziei, w adwencie, okresie nadziei i w dzień Maryi, ikony nadziei” - mówił. „Dzięki zwycięstwu Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią, jako wyznawcy, uczniowie i świadkowie jesteśmy pielgrzymami nadziei. Na posługę nowego metropolity także patrzymy z nadzieją na nową duszpasterską odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie kieruje do Kościoła współczesna cywilizacja i kultura. Cywilizacja krytyczna wobec Kościoła, ale też tęskniąca za prawdą, przejrzystością i autentycznością” - dodał bp Jarecki.

Życzył, aby Kościół warszawski pod przewodnictwem nowego pasterza skutecznie docierał do ludzi młodych z przesłaniem wiary, nadziei i miłości, do ludzi wątpiących, zgorszonych, tych którzy odeszli od Kościoła. Do wszystkich ludzi dobrej woli bez wyjątku.

„Życzymy prowadzenia Kościoła warszawskiego w duchu Chrystusowego pokoju, którego nie ma bez sprawiedliwości i przebaczenia, bez etosu miłosierdzia” - mówił biskup pomocniczy, przywołując słowa z Ewangelii mówiące o posłannictwie zbawczym Chrystusa, o przykazaniu miłości i wezwaniu do utrudzonych.

„To sam Chrystus wyznacza program i styl posługi pasterskiej. Serdecznie witamy i wspieramy księdza arcybiskupa modlitwą” - dodał bp Jarecki.

Podziękowania dla kardynała Nycza

Jednocześnie w imieniu Kościoła warszawskiego bp Jarecki podziękował kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za niemal 18-letnią posługę w Kościele warszawskim życząc „pogodnego, a zarazem twórczego” przeżywania senioralnej fazy posługiwania kapłańskiego i biskupiego.

„Z Wilanowa, opus magnum biskupiej posługi księdza kardynała, świątyni Opatrzności Bożej. Niech Opatrzność Boża otacza księdza kardynała szczególną opieką. Serdecznie dziękujemy i szczęść Boże!” - zakończył bp Piotr Jarecki.