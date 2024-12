Biskupi na Niedzielę Świętej Rodziny: Jubileusz 2025 czasem łaski, nadziei i przebaczenia

„Rodzina miejscem uczenia się nadziei” to tytuł listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji święta Świętej Rodziny, które przypada w tym roku 29 grudnia. Biskupi życzą w nim, aby Rok Jubileuszowy 2025 był dla wszystkich czasem łaski, nadziei i przebaczenia.

W liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi nawiązują do uroczystego otwarcia Roku Świętego 2025, które nastąpi we wszystkich katedrach i konkatedrach na świecie właśnie 29 grudnia. „Papież pragnie, aby był to dla całego Kościoła czas intensywnego doświadczenia łaski, nadziei i przebaczenia” – podkreślają. Pisząc, że każdy potrzebuje małych i większych nadziei, wskazują, że nadzieją, która przewyższa pozostałe, musi być Bóg.

Biskupi bezpośrednio zwracają się do poszczególnych członków rodzin. Młodych zapewniają o pragnieniu usłyszenia ich tęsknot, pragnień, dylematów i lęków. Dostrzegają ich entuzjazm i zaangażowanie społeczne oraz apelują, aby nie dali sobie odebrać nadziei. Kierując swoje słowo do rodziców, doceniają ich poświęcenie i zachęcają do tego, by oparli oni swoją wiarę na fundamencie słowa o tym, że „nadzieja zawieść nie może”.

„Świat potrzebuje Waszego świadectwa miłości i nadziei, Waszej lekcji mocy sakramentu małżeństwa” – piszą biskupi, zwracając się do małżonków. Seniorom natomiast przypominają, że są skarbem Kościoła i świata. Życzą im, aby „wsparci wdzięcznością dzieci oraz miłością wnuków”, które znajdują w nich zakorzenienie, zrozumienie i otuchę, „mogli oglądać piękne owoce swojego życia”.

„Chcemy dziś razem z Wami, drodzy Bracia i Siostry, zawalczyć o teraźniejszość” – piszą biskupi w liście pasterskim. Wskazują, że konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele dobra obecnego w świecie, „aby nie ulec pokusie przekonania o byciu pokonanym przez zło i przemoc”. Podkreślają też, że prawdziwą szkołą nadziei jest modlitwa. Zachęcają do regularnej praktyki modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej. „Podejmijmy to wyzwanie; niech to będzie codzienna modlitwa w ciszy przez kilka czy kilkanaście minut. Niech rodzice zadbają o to, by codziennie uklęknąć ze swoimi dziećmi, pozwalając im modlić się własnymi słowami. Niech modlitwa od dziś stanie się pobożnym i godnym pochwały zwyczajem, z którego nie będziemy rezygnować” – apelują.

Na zakończenie listu biskupi przypominają, że „jako Kościół tworzymy wspólnotę, w której nikt nie jest sam”. U progu nowego roku kalendarzowego, życzą wszystkim zaufania i nadziei, jakie miała Święta Rodzina.

Pełna treść listu: TUTAJ

BP KEP