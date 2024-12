Episkopat krajów nordyckich

Biskupi nordyccy: im mniej wiary, tym bardziej zagrożone człowieczeństwo

Jubileusz to okazja, by powrócić do źródeł naszej wiary – piszą biskupi krajów nordyckich w Liście pasterskim na Rok Święty 2025. Zachęcają więc do zgłębiania Pisma Świętego oraz „wspaniałego” Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby w ten sposób głębiej zakorzenić się w tajemnicy wiary, doświadczyć, co to znaczy żyć w Chrystusie, i lepiej uzasadniać nadzieję, którą nosimy w sobie.

Krzysztof Bronk - Watykan Biskupi przypominają m.in., że ewangelizacja stanowiła dla krajów nordyckich cywilizacyjny krok naprzód dzięki uznaniu niezbywalnej godności każdego człowieka. Wiara w Boga, który stał się człowiekiem wywarła głęboki wpływ na zbiorowe rozumienie, kim jest człowiek. Im bardziej ta wiara zanika z życia publicznego, tym bardziej zagrożone jest same człowieczeństwo – ostrzegają biskupi krajów nordyckich. Wskazują, że dziś coraz częściej traktuje się człowieka jako przedmiot własności i wyzysku. Rozwija się handel ludźmi; całe narody są sparaliżowane przez zadłużenie i bezlitośnie wykorzystywane. W celach komercyjnych promuje się uzależnienie od narkotyków, hazardu, pornografii i alkoholu. Szuka się sposobów na to, jak utrzymać ludzi w zniewoleniu. Nadal postępuje też erozja praw nienarodzonych, coraz częściej odmawia się im jakiejkolwiek ochrony prawnej. Jest to tendencja, której jesteśmy moralnie zobowiązani przeciwdziałać, pielęgnując antropologię na miarę naszej natury – czytamy w liście skandynawskich biskupów. Przypominają oni, że celem biblijnego jubileuszu było m.in. przywrócenie każdemu człowiekowi jego pierwotnej godności, w świadomości, że nikt nie może rościć sobie prawa do bycia właścicielem drugiej osoby. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.