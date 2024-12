Abp Wojda: niech pielgrzymowanie do Rzymu będzie czasem łaski i odnowy wiary

Przewodniczący KEP zaprasza do pielgrzymowania do Rzymu podczas rozpoczynającego się dziś Roku Świętego. Przypomina, że jest to okazja do umocnienia wiary świadectwem wielu świętych, związanych z tym miastem i do doświadczenia jubileuszowych łask.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Czas łaski i odnawiania wiary

„Rzym to serce chrześcijaństwa, to centrum żywego Kościoła – przypomina w krótkim przesłaniu z okazji rozpoczynającego się Roku Jubileuszowego abp Tadeusz Wojda SAC – Dlatego tu się zawsze spotykamy, tu wracamy, aby karmić się wiarą wielkich męczenników i świętych, którzy dawali swoje świadectwo przynależenia do Chrystusa przez trzy wieki prześladowań i kolejne wieki wyznawania wiary. Jubileusz, który rozpoczynamy, jest czasem szczególnej łaski, szczególnych darów. Wracamy do źródeł naszej wiary po to, by się tą wiarą karmić, by naszą wiarę umacniać” – mówi.

Zaproszenie dla Polaków

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca, by Polacy mieszkający w ojczyźnie i we wspólnotach polonijnych poza granicami Polski, pielgrzymowali w Roku Świętym do Rzymu. „Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich Polaków w kraju i za granicą do wzięcia udziału w tym Jubileuszu. Niech będzie to czas łaski od Pana” – zaprasza. Przypomina, że pielgrzymka do Wiecznego Miasta i przejście przez Drzwi Święte, to okazja do skorzystania z łaski odpustu zupełnego, a także do pielgrzymowania śladami św. Jana Pawła II i modlitwy przy jego grobie. „Bądźmy tutaj w tym miejscu, karmmy i budujmy naszą wiarę. Wszystkim życzę głębokiego i udanego przeżycia Jubileuszu Roku 2025” – podsumowuje.