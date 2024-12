Abp Wojda na rozpoczęcie Jubileuszu 2025: Niech to będzie piękny czas z wieloma radościami duchowymi

Korzystajmy z tego czasu łaski od Pana; Jubileuszu z wieloma odpustami, z wielką mocą duchową, która nas będzie nieść - mówił abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący KEP w rozmowie z mediami watykańskimi. W niedzielę, 29 grudnia, inauguracja Roku Jubileuszowego będzie celebrowana w kościołach diecezjalnych.

ks. Marek Weresa - Watykan

Przewodnik wiary

Abp Taduesz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wskazał, aby Ci którzy będą przyjeżdżać do Rzymu w czasie Roku Jubileuszowego nawiedzali także grób św. Jana Pawła II. Papież Polak „to wielki przewodnik duchowy, który przez 27 lat pontyfikatu prowadził nas przez różne burze, trudności do radości życia z Jezusem Chrystusem […] On tak jak kiedyś, tak i dzisiaj nas nieustannie wspiera, prowadzi i on nam wyprasza potrzebne łaskie” - wskazał abp Wojda w rozmowie z Radiem Watykańskim i Vatican News.

Korzystajmy z czasu łaski od Pana

Metropolita gdański przypomniał, że rozpoczęty Jubileusz 2025 jest „rokiem łaski od Pana”. Dlatego dzięki spotkaniom ze świętymi apostołami i męczennikami Rzymu, nasza wiara będzie stawała się mocniejsza, a nasze życie będzie mogło być budowane zgodnie z nauką samego Jezusa Chrystusa.